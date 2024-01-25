Ф'юрі поділився деталями підготовки до бою з Усиком

Що каже Ф’юрі щодо підготовки до бою з Усиком

У притаманній йому манері Ф'юрі почав вихвалятись, що нібито витрачає мінімальну кількість часу на підготовку до бою.

Я навіть не тренуюся в спортзалі. Я не приступаю до тренувань так рано. Ви що, розмовляєте з професійним атлетом? Та ну киньте. Я готуюся до своїх боїв чотири-п'ять тижнів, - зухвало заявляє Ф'юрі. Поширити

Що відомо про прогнози щодо бою Усик-Ф'юрі

На думку українського боксера, колишнього чемпіона світу за версією WBC Віктора Постола, саме Олександр Усик виглядає фаворитом бою.

Я дуже чекаю цього поєдинку, тому що буде дуже цікаво. У Олександра 3 пояси, у Ф'юрі, бій буде за абсолют. З нетерпінням буду чекати. Я думаю, ні, не думаю, А я впевнений, що Усик переможе. Я дивився бій Ф'юрі проти Нганну, дуже важкий, але я не думаю, що він це зробив спеціально, мабуть, він погано підготувався. Звичайно, до поєдинку з Усиком він буде добре готуватися. Але все одно я вважаю, що Олександр на голову вище, краще і перемога буде за ним, - зазначає Постол. Поширити

Український боксер Сергій Богачук поділився очікуваннями від майбутнього бою між Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Він упевнений, що Усик буде фаворитом майбутнього бою.

Думаю, що переможе Усик. Завдяки тому, що він заслужив. Він реальний роботяга. Він робить такий обсяг роботи. Він і фізично сильний. І інтелектуально. Класний пацан. Класний боксер. Те, що він робить. Те, чого він вже досяг... Усик — це легенда. Те, що він робить — просто неймовірно. Не знаю, чи був коли-небудь в історії такий тяж. Він настільки швидкий і рухливий, що може дати фору бійцеві середньої ваги. А він все це робить з вагою тяжа, - зазначив Богачук. Поширити

Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.