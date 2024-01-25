Ф'юрі поділився деталями підготовки до бою з Усиком

Британський боксер важковаговик Тайсон Ф'юрі назвав терміни підготовки до бою із українцем Олександром Усиком.
Що каже Ф’юрі щодо підготовки до бою з Усиком
У притаманній йому манері Ф'юрі почав вихвалятись, що нібито витрачає мінімальну кількість часу на підготовку до бою.
Що відомо про прогнози щодо бою Усик-Ф'юрі
На думку українського боксера, колишнього чемпіона світу за версією WBC Віктора Постола, саме Олександр Усик виглядає фаворитом бою.
Український боксер Сергій Богачук поділився очікуваннями від майбутнього бою між Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.
Він упевнений, що Усик буде фаворитом майбутнього бою.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.
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