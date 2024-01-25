Фьюри поделился деталями подготовки к бою с Усиком

Что говорит Фьюри о подготовке к бою с Усиком

В присущей ему манере Фьюри начал хвастаться, что якобы тратит минимальное количество времени на подготовку к бою.

Я даже не тренируюсь в спортзале. Я не приступаю к тренировкам так рано. Вы что, разговариваете с профессиональным атлетом? Да ну бросьте. Я готовлюсь к своим боям четыре-пять недель, – дерзко заявляет Фьюри. Поделиться

Что известно о прогнозах по бою Усик-Фьюри

По мнению украинского боксера, бывшего чемпиона мира по версии WBC Виктора Постола именно Александр Усик выглядит фаворитом боя.

Я очень жду этого поединка, потому что будет очень интересно. У Александра 3 пояса, у Фьюри, бой будет за абсолют. С нетерпением жду. Я думаю, нет, не думаю, А я уверен, что Усик победит. Я смотрел бой Фьюри против Нганну, очень тяжелый, но я не думаю, что он это сделал специально, вероятно, он плохо подготовился. Конечно, к поединку с Усиком он будет хорошо готовиться. Но все равно я считаю, что Александр на голову выше, лучше и победа будет за ним, – отмечает Постол. Поделиться

Украинский боксер Сергей Богачук поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Он уверен, что Усик станет фаворитом предстоящего боя.

Думаю, что победит Усик. Благодаря тому, что он заслужил. Он реальный работяга. Он производит такой объем работы. Он и физически силен. И интеллектуально. Классный пацан. Классный боксер. То, что он делает. То, чего он уже добился... Усик — это легенда. То, что он делает – просто невероятно. Не знаю, был ли когда-нибудь в истории такой тяж. Он настолько быстр и подвижен, что может дать фору бойцу среднего веса. А он все это делает с тяжестью, - отметил Богачук. Поделиться

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.