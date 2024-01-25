Фьюри поделился деталями подготовки к бою с Усиком

Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри назвал сроки подготовки к бою с украинцем Александром Усиком.
Что говорит Фьюри о подготовке к бою с Усиком
В присущей ему манере Фьюри начал хвастаться, что якобы тратит минимальное количество времени на подготовку к бою.
Что известно о прогнозах по бою Усик-Фьюри
По мнению украинского боксера, бывшего чемпиона мира по версии WBC Виктора Постола именно Александр Усик выглядит фаворитом боя.
Украинский боксер Сергей Богачук поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Он уверен, что Усик станет фаворитом предстоящего боя.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.
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