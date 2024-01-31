ИИ не обошел вниманием первый за длительное время поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Кто может победить в бою Усик-Фьюри по версии ИИ

Бой Усик-Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Суперкомпьютер Betsie спрогнозировал победителя главного события года в боксе. Шансы "Цыганского Короля" выглядят лучше — 52% вероятности победы.

Вместо этого на потенциальный успех Усика машина заложила 44%. Непопулярный в боксе результат с ничьей маловероятен (всего 4%).

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.