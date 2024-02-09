Штучний інтелект назвав переможця Євро-2024
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Штучний інтелект назвав переможця Євро-2024

Футбол
Джерело:  The Sun

Штучний інтелект змоделював результат головного футбольного турніру серед національних команд Європи, який пройде влітку 2024 року.

Хто стане переможецем Євро-2024 за версією ШІ

На думку суперкомп’ютера KingCasinoBonus збірна Англії здобуде довгоочікуваний трофей, вперше у своїй історії ставши чемпіоном Європи з футболу.

На Євро-2020 команда Гарета Саутгейта була від одно кроку до цього історичного досягнення, але програла серію післяматчевих пенальті збірній Італії.

Нагадаємо, що Англія вийшли у фінальну частину чемпіонату Європи з першого місця у групі, де виступала й Україна.

Що відомо про Євро-2024 з футболу

Чемпіонат почнеться в Німеччині 14 червня 2024 року. Основну частину кваліфікації подолали 20 команд.

Україна посіла третє місце у кваліфікації на Євро-2024 у групі за участі Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

Проте вона матиме шанс на вихід на чемпіонат через плей-оф, де збірній потрібно пройти двох суперників у "Шляху В".

21 березня Україні зіграє проти Боснії й Герцеговини. У фіналі потенційним суперником “синьо-жовтих“ буде Ізраїль або Ісландія.

Переможець "Шляху В" зіграє на Євро-2024 у групі Е, куди вже потрапили Бельгія, Румунія та Словаччина.

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