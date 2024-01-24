Президент УЄФА побоюється участі України та Ізраїлю на Євро-2024 — відома причина
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Президент УЄФА побоюється участі України та Ізраїлю на Євро-2024 — відома причина

Александер Чеферін
Джерело:  The Telegraph

Глава УЄФА Александер Чеферін вже не вперше робить контроверсійні заяви щодо України. Тепер він побоюється щодо безпеки на Євро-2024 у разі виходу на турнір збірної України або Ізраїлю.

Чеферін турбується за безпеку, якщо на Євро-2024 пройдуть України чи Ізраїль

В інтерв'ю The Telegraph Чеферін розповів, Україна чи Ізраїль на Євро-2024 можуть додати додатковий вимір загрозі безпеці.

Він сказав, що Німеччина «хороші організатори», додавши:

У ці божевільні часи, коли, геополітично, світ божеволіє, найбільше занепокоєння викликає безпека.

Чеферін розповів, що вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини. Вони знову зустрінуться у світлі того, що він назвав «повністю агресивною геополітичною ситуацією», про що, як він попереджав, також слід турбуватися Олімпійським іграм цього літа.

Я боюся не тільки за стадіони. Тому що стадіони, я впевнений, будуть захищені належним чином. Але вболівальники будуть у всіх містах і селищах. Давайте будемо оптимістами. Я все ще думаю, що все буде добре за підтримки німецької влади, яка дуже налаштована допомогти нам, — додав він.

Євро-2024 з футболу

Чемпіонат почнеться в Німеччині 14 червня 2024 року. Основну частину кваліфікації подолали 20 команд.

Україна посіла третє місце у кваліфікації на Євро-2024 у групі за участі Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

Проте вона матиме шанс на вихід на чемпіонат через плей-оф, де збірній потрібно пройти двох суперників у "Шляху В".

21 березня Україні зіграє проти Боснії й Герцеговини. У фіналі потенційним суперником “синьо-жовтих“ буде Ізраїль або Ісландія.

Переможець "Шляху В" зіграє на Євро-2024 у групі Е, куди вже потрапили Бельгія, Румунія та Словаччина.

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