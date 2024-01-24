Глава УЄФА Александер Чеферін вже не вперше робить контроверсійні заяви щодо України. Тепер він побоюється щодо безпеки на Євро-2024 у разі виходу на турнір збірної України або Ізраїлю.
Чеферін турбується за безпеку, якщо на Євро-2024 пройдуть України чи Ізраїль
В інтерв'ю The Telegraph Чеферін розповів, Україна чи Ізраїль на Євро-2024 можуть додати додатковий вимір загрозі безпеці.
Він сказав, що Німеччина «хороші організатори», додавши:
Чеферін розповів, що вже двічі зустрічався з міністром внутрішніх справ Німеччини. Вони знову зустрінуться у світлі того, що він назвав «повністю агресивною геополітичною ситуацією», про що, як він попереджав, також слід турбуватися Олімпійським іграм цього літа.
Євро-2024 з футболу
Чемпіонат почнеться в Німеччині 14 червня 2024 року. Основну частину кваліфікації подолали 20 команд.
Україна посіла третє місце у кваліфікації на Євро-2024 у групі за участі Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.
Проте вона матиме шанс на вихід на чемпіонат через плей-оф, де збірній потрібно пройти двох суперників у "Шляху В".
21 березня Україні зіграє проти Боснії й Герцеговини. У фіналі потенційним суперником “синьо-жовтих“ буде Ізраїль або Ісландія.
Переможець "Шляху В" зіграє на Євро-2024 у групі Е, куди вже потрапили Бельгія, Румунія та Словаччина.
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