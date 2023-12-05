На Євро-2024 використають мʼяч з чіпом — як це впливатиме на гру

На Євро-2024 гратимуть "розумним" м'ячем

Офіційним м'ячем Євро-2024 буде Fussballliebe від компанії adidas. У м'яч вбудують мікрочіп, який допоможе арбітрам визначати гру рукою.

Чіповані м'ячі adidas вже використовувались на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Ця технологія допомогала арбітрам VAR скорочувати час на визначення офсайдів із середніх 70 секунд до 25.

Як зазначає Sky News, на Євро-2024 мікрочіп не тільки буде працювати у межах системи VAR, а й ідентифікуватиме кожен окремий доторк до м’яча, скорочуючи час, витрачений на перегляди інцидентів з грою рукою та пенальті.

Мікрочіп діятиме разом з технологією відстеження кінцівок, яка дозволяє в режимі реального часу створювати тривимірне зображення тіла футболіста та визначати, куди саме влучив м'яч. Мікрочіп буде реєструвати до 500 рухів на секунду.

Що відомо про Євро-2024

Євро-2024 проходитиме у 10 містах Німеччини у період з 14 червня по 14 липня. Наразі визначився 21 учасник турніру, три останні путівки розіграють навесні 2024 року, серед претендентів на кваліфікацію — й збірна України.

Для того, щоб пройти на турнір, Україна має у плей-оф кваліфікації навесні 2024 року спершу обіграти Боснію і Герцеговину, а потім — переможця протистояння Ізраїль — Ісландія.

У разі виходу на Євро Україна зіграє в групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.