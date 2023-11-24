Легендарний ексфутболіст "Челсі" Лемпард розкритикував гру українця Мудрика

Колишній тренер "Тоттенгема" Гаррі Реднапп розповів про свою бесіду з легендою "Челсі" та колишнім головним тренером лондонців Френком Лемпардом про гру Михайла Мудрика.
Що сказав Лемпард про Мудрика
А я ще подумав:
Результат матчу Україна-Італія
Матч пройшов у німецькому Леверкузені на стадіоні «БайАрена». Він мав визначити, хто опиниться на другій сходинці групи С та потрапить на чемпіонат Європи.
Італію влаштовувала нічия, тоді як Україні потрібна була лише перемога.
УАФ повідомляє, що на 5-й хвилині Циганков здалеку пробив у площину, а невдовзі К’єза пробачив українців після скидки Дзаньйоло в штрафному.
Потім синьо-жовті провели кілька атак, але без завершення. Далі виручили воротарі обох команд — після ударів Судакова й Барелли відповідно.
На початку другого тайму Італія продовжувала контролювати гру. На 65-й хвилині після вкидання Коноплі з ауту м’яч дійшов до Мудрика, але той не переграв Доннарумму.
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