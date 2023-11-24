Легендарний ексфутболіст "Челсі" Лемпард розкритикував гру українця Мудрика
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Легендарний ексфутболіст "Челсі" Лемпард розкритикував гру українця Мудрика

Михайло Мудрик

Колишній тренер "Тоттенгема" Гаррі Реднапп розповів про свою бесіду з легендою "Челсі" та колишнім головним тренером лондонців Френком Лемпардом про гру Михайла Мудрика.

Що сказав Лемпард про Мудрика

Пам'ятаю, я розмовляв з Френком, коли "Челсі" придбав лівого вінгера Мудрика приблизно за 90 мільйонів фунтів. Френк каже мені: "Гаррі, він такий швидкий, він як блискавка, але він не розуміє гру, - сказав Гаррі Реднапп.

А я ще подумав:

90 мільйонів і він не розуміє гру. Я маю на увазі, що за 90 мільйонів він має розуміти все, - сказав Реднапп.

Результат матчу Україна-Італія

Матч пройшов у німецькому Леверкузені на стадіоні «БайАрена». Він мав визначити, хто опиниться на другій сходинці групи С та потрапить на чемпіонат Європи.

Італію влаштовувала нічия, тоді як Україні потрібна була лише перемога.

УАФ повідомляє, що на 5-й хвилині Циганков здалеку пробив у площину, а невдовзі К’єза пробачив українців після скидки Дзаньйоло в штрафному.

Потім синьо-жовті провели кілька атак, але без завершення. Далі виручили воротарі обох команд — після ударів Судакова й Барелли відповідно.

На початку другого тайму Італія продовжувала контролювати гру. На 65-й хвилині після вкидання Коноплі з ауту м’яч дійшов до Мудрика, але той не переграв Доннарумму.

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