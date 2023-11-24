Легендарный экс-футболист "Челси" Лэмпард раскритиковал игру украинца Мудрика

Бывший тренер "Тоттенгема" Гарри Реднапп рассказал о своей беседе с легендой "Челси" и бывшим главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом об игре Михаила Мудрика.

Что сказал Лэмпард о Мудрике

Помню, я разговаривал с Фрэнком, когда "Челси" приобрел левого вингера Мудрика примерно за 90 миллионов фунтов. Фрэнк говорит мне: "Гарри, он такой быстрый, он как молния, но он не понимает игры, - сказал Гарри Реднапп. Поделиться

А я еще подумал:

90 миллионов, и он не понимает игру. Я имею в виду, что за 90 миллионов он должен понимать все, – сказал Реднапп. Поделиться

Результат матча Украина-Италия

Матч прошел в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Он должен был определить, кто окажется на второй строчке группы С и попадет на чемпионат Европы.

Италию устраивала ничья, тогда как Украине нужна была только победа.

УАФ сообщает, что на 5-й минуте Цыганков издали пробил в створ, а вскоре Кьеза простил украинцев после скидки Дзаньоло в штрафной.

Затем сине-желтые провели несколько атак, но без завершения. Далее выручили вратари обеих команд после ударов Судакова и Бареллы соответственно.

В начале второго тайма Италия продолжала контролировать игру. На 65-й минуте после вброса Конопли с аута мяч дошел до Мудрика, но тот не обыграл Доннарумму.