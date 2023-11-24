Легендарный экс-футболист "Челси" Лэмпард раскритиковал игру украинца Мудрика

Бывший тренер "Тоттенгема" Гарри Реднапп рассказал о своей беседе с легендой "Челси" и бывшим главным тренером лондонцев Фрэнком Лэмпардом об игре Михаила Мудрика.
Что сказал Лэмпард о Мудрике
А я еще подумал:
Результат матча Украина-Италия
Матч прошел в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Он должен был определить, кто окажется на второй строчке группы С и попадет на чемпионат Европы.
Италию устраивала ничья, тогда как Украине нужна была только победа.
УАФ сообщает, что на 5-й минуте Цыганков издали пробил в створ, а вскоре Кьеза простил украинцев после скидки Дзаньоло в штрафной.
Затем сине-желтые провели несколько атак, но без завершения. Далее выручили вратари обеих команд после ударов Судакова и Бареллы соответственно.
В начале второго тайма Италия продолжала контролировать игру. На 65-й минуте после вброса Конопли с аута мяч дошел до Мудрика, но тот не обыграл Доннарумму.
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