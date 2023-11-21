Юношеская сборная Украины по футболу разгромила команду Словакии в отборе на Евро-2024

Со счетом 4:0 сборная Украины обыграла Словакию в квалификационной игре отбора на Евро-2024.

Сборная Украины сенсационно победила

Юношеская сборная Украины по футболу победой над Словакией завершила первый этап квалификации на Евро-2024 и вышла в элитраунд отбора. В решающем матче "сине-желтые" обыграли соперника со счетом 4:0.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола в Facebook.

Первый этап отбора на юношеский чемпионат Европы 2024 Украина начала с победы над хозяином группы Мальтой (3:1). Однако во втором туре подопечные Олега Кузнецова уступили сборной Косово со счетом 0:4.

Перед решающим матчем первого этапа Украина занимала третье место. Следовательно, для дальнейшего участия в отборе на юношеское Евро "сине-желтым" требовалась победа над Словакией, которая шла на второй позиции.

Уже в первом тайме Украина получила преимущество в три гола. "Сине-желтые" забили трижды в течение девяти минут.

Счет в матче открыл защитник немецкого "Вупперталера" Иван Ермачков, отличившийся на 30-й минуте. Через шесть минут Максим Деркач удвоил преимущество украинцев, а через три минуты представитель "Динамо" Тарас Михавко установил счет до 3:0.

В конце второго тайма Украина забила четвертый гол, которым отличился нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко. В конце концов, этот гол оказался последним для обеих команд в этой встрече.

В турнирной таблице группы Украина поднялась на первое место. По итогам заключительного тура "сине-желтые" не опустятся ниже второго места. Этот результат гарантировал украинским футболистам участие в элитном раунде квалификации, который определят участников финальной части Евро.

Отбор на юношеское Евро: что известно

Соперников в элитном раунде отбора Украина получит в декабре, когда состоится жеребьевка этой стадии квалификации. Непосредственно матчи за выход на юношеское Евро пройдут весной 2024 года.

Последний раз юношеская сборная Украины играла на чемпионате Европы в 2018 году в Финляндии, где дошла до полуфинала.

Украинцы не сумели квалифицироваться на Евро-2023, заняв последнее место в группе элитного раунда.