Юнацька збірна України з футболу розгромила команду Словаччини у відборі на Євро-2024

З рахунком 4:0 збірна України обіграла Словаччину у кваліфікаційній грі відбору на Євро-2024.

Збірна України сенсаційно перемогла

Юнацька збірна України з футболу перемогою над Словаччиною завершила перший етап кваліфікації на Євро-2024 та вийшла до елітраунду відбору. У вирішальному матчі "синьо-жовті" обіграли суперника з рахунком 4:0.

Про це повідомила Українська асоціація футболу у Facebook.

Перший етап відбору на юнацький чемпіонат Європи 2024 року Україна розпочала з перемоги над господарем групи Мальтою (3:1). Однак у другому турі підопічні Олега Кузнєцова поступилися збірній Косова з рахунком 0:4.

Перед вирішальним матчем першого етапу України займала третє місце. Відтак, для подальшої участі у відборі на юнацьке Євро "синьо-жовтим" потрібна була перемога над Словаччиною, яка йшла на другій позиції.

Уже в першому таймі Україна здобула перевагу в три голи. "Синьо-жовті" забили тричі впродовж дев'яти хвилин.

Рахунок у матчі відкрив захисник німецького "Вупперталера" Іван Єрмачков, який відзначився на 30-й хвилині. Через шість хвилин Максим Деркач подвоїв перевагу українців, а за три хвилини представник "Динамо" Тарас Михавко встановив рахунок до 3:0.

Наприкінці другого тайму Україна забила четвертий гол, яким відзначився нападник "Динамо" Матвій Пономаренко. Зрештою цей гол виявився останнім для обох команд у цій зустрічі.

У турнірній таблиці групи Україна піднялась на перше місце. За підсумками завершального туру "синьо-жовті" не опустяться нижче другого місця. Цей результат гарантував українським футболістам участь в елітному раунді кваліфікації, який визначить учасників фінальної частини Євро.

Відбір на юнацьке Євро: що відомо

Суперників в елітному раунді відбору Україна отримає в грудні, коли відбудеться жеребкування цієї стадії кваліфікації. Безпосередньо матчі за вихід на юнацьке Євро відбудуться навесні 2024 року.

Востаннє юнацька збірна України грала на чемпіонаті Європи у 2018 році в Фінляндії, де дійшла до півфіналу.

Українці не зуміли кваліфікуватись на Євро-2023, посівши останнє місце в групі елітного раунду.