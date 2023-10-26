Збірна України з футболу піднялася у світовому рейтингу ФІФА

ФІФА вперше за місяць оновила світовий рейтинг національних чоловічих збірних з футболу.

Яке місце Україна посідає у світовому рейтингу ФІФА

У ФІФА оновили рейтинг національних команд. Збірна України покращила свої позиції після двох перемог і тепер посідає в рейтингу 22-ге місце.

Фото – fifa.com

Україна піднялася в заліку на дві позиції, випередивши команди Перу та Швеції. Доробок команди після останніх перемог збільшився на 10.91 очка.

Найближчим орієнтиром для збірної в рейтингу став Іран на 21-й позиції. Відставання України від іранців становить 17.97 очка.

На 22-ге місце рейтингу Україна вийшла вперше з жовтня 2019 року. Відтоді команда не піднімалася вище 23-ї позиції (жовтень 2020-го).

Серед європейських збірних українці — 12-ті в рейтингу ФІФА.

На чолі рейтингу залишився чинний чемпіон світу Аргентина. Свої позиції в топ-10 покращили Португалія та Іспанія.

Україна перемогла Мальту

Збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу в відборі на Євро-2024. У виїзному матчі проти Мальти "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1.

Міжнародну паузу в жовтні підопічні Сергія Реброва розпочали з перемоги над Північною Македонією. Номінально домашній матч у Празі Україна завершила з рахунком 2:0.

Перед заключним матчем у жовтні команда України займала третє місце у групі С з 10 очками,

Поєдинок проти Мальти українські футболісти проводили без основного півзахисника команди Тараса Степаненка. Футболіст "Шахтаря", який перебував під загрозою дискваліфікації через перебір жовтих карток, не потрапив до заявки на поєдинок.

За підсумками жовтневих матчів відбору Україна вийшла на друге місце у кваліфікаційній групі. "Синьо-жовті" на три очки випереджають Італію, однак італійці мають на одну гру менше.

Останній матч відбору на Євро-2024 Україна проведе 20 листопада. У номінально домашньому поєдинку в німецькому Леверкузені "синьо-жовті" зіграють проти Італії.