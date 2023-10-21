УЄФА оштрафувала Литву за кричалку фанатів про Путіна. Гравці збірної відреагували

УЄФА оштрафувала Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за антипутінські вигуки. Проте гравці збірної закликали уболівальників продовжувати.
Литву оштрафували за футбольні скандування про Путіна
10 вересня у Каунасі відбувся матч збірної Литви проти Сербії, де перемогли серби з рахунком 3:1.
На матчі вболівальники скандували відому антипутінську кричалку.
Один із лідерів збірної Юстас Ласіцкас закликав уболівальників продовжувати скандувати.
Подібні вигуки, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна, часто лунають на інших спортивних заходах у Литві.
Популярний лайливий вигук виник у Харкові після анексії Росією Криму в 2014 році.
Федерація футболу Литви заявила, що подасть апеляцію на штраф.
УАФ оштрафували за расистську поведінку своїх уболівальників
Нагадаємо, що 20 вересня УЄФА покарав Україну після матчу з Італією у 6-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 через расистську поведінку уболівальників.
УАФ повинен заплатити 20 000 євро і закрити частину трибун під час наступного домашнього матчу під егідою УЄФА.
Після апеляції суму штрафу знизили до 15 000 євро.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-