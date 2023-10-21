УЄФА оштрафувала Литву за кричалку фанатів про Путіна. Гравці збірної відреагували
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УЄФА оштрафувала Литву за кричалку фанатів про Путіна. Гравці збірної відреагували

Футбольні фанати
Джерело:  LRT

УЄФА оштрафувала Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за антипутінські вигуки. Проте гравці збірної закликали уболівальників продовжувати.

Литву оштрафували за футбольні скандування про Путіна

10 вересня у Каунасі відбувся матч збірної Литви проти Сербії, де перемогли серби з рахунком 3:1.

На матчі вболівальники скандували відому антипутінську кричалку.

Один із лідерів збірної Юстас Ласіцкас закликав уболівальників продовжувати скандувати.

Продовжуйте скандувати, ми [заплатимо штрафи] нашими бонусами, якщо буде потрібно, - написав він в Instagram.

Подібні вигуки, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна, часто лунають на інших спортивних заходах у Литві.

Популярний лайливий вигук виник у Харкові після анексії Росією Криму в 2014 році.

Федерація футболу Литви заявила, що подасть апеляцію на штраф.

УАФ оштрафували за расистську поведінку своїх уболівальників

Нагадаємо, що 20 вересня УЄФА покарав Україну після матчу з Італією у 6-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 через расистську поведінку уболівальників.

УАФ повинен заплатити 20 000 євро і закрити частину трибун під час наступного домашнього матчу під егідою УЄФА.

Після апеляції суму штрафу знизили до 15 000 євро.

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