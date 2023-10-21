УЕФА оштрафовала Литву за кричалку фанатов о Путине. Игроки сборной отреагировали

УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро за антипутинские выкрики. Однако игроки сборной призвали болельщиков продолжать.

Литву оштрафовали за футбольные скандирования о Путине

10 сентября в Каунасе прошел матч сборной Литвы против Сербии, где победили сербы со счетом 3:1.

На матче болельщики скандировали известную антипутинскую кричалку.

Один из лидеров сборной Юстас Ласицкас призвал болельщиков продолжать скандировать.

Продолжайте скандировать, мы [заплатим штрафы] нашими бонусами, если потребуется, - написал он в Instagram. Поделиться

Подобные крики, направленные против президента России Владимира Путина, часто раздаются на других спортивных мероприятиях в Литве.

Популярный ругательский возглас возник в Харькове после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Федерация футбола Литвы заявила, что подаст апелляцию на штраф.

УАФ оштрафовали за расистское поведение своих болельщиков

Напомним, что 20 сентября УЕФА наказал Украину после матча с Италией в 6-м туре квалификации чемпионата Европы-2024 из-за расистского поведения болельщиков.

УАФ должен заплатить 20 000 евро и закрыть часть трибун на следующем домашнем матче под эгидой УЕФА.

После апелляции сумма штрафа снизилась до 15 000 евро.