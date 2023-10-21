УЕФА оштрафовала Литву за кричалку фанатов о Путине. Игроки сборной отреагировали

УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро за антипутинские выкрики. Однако игроки сборной призвали болельщиков продолжать.
Литву оштрафовали за футбольные скандирования о Путине
10 сентября в Каунасе прошел матч сборной Литвы против Сербии, где победили сербы со счетом 3:1.
На матче болельщики скандировали известную антипутинскую кричалку.
Один из лидеров сборной Юстас Ласицкас призвал болельщиков продолжать скандировать.
Подобные крики, направленные против президента России Владимира Путина, часто раздаются на других спортивных мероприятиях в Литве.
Популярный ругательский возглас возник в Харькове после аннексии Россией Крыма в 2014 году.
Федерация футбола Литвы заявила, что подаст апелляцию на штраф.
УАФ оштрафовали за расистское поведение своих болельщиков
Напомним, что 20 сентября УЕФА наказал Украину после матча с Италией в 6-м туре квалификации чемпионата Европы-2024 из-за расистского поведения болельщиков.
УАФ должен заплатить 20 000 евро и закрыть часть трибун на следующем домашнем матче под эгидой УЕФА.
После апелляции сумма штрафа снизилась до 15 000 евро.
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