Важкий поєдинок. Тренер Ребров оцінив перемогу збірної України над Мальтою

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував виїзну перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024.
Коментар Реброва щодо гри збірної України над Мальтою
За словами Реброва, поєдинок проти мальтійців був дуже важким і Україні варто покращити свою гру.
Також наставник віддав належне супернику, який видав хороший матч перед власними вболівальниками.
Україна завдяки перемозі над Мальтою набрала 13 очок і посідає друге місце в групі, випереджаючи на три бали Італію, в якої матч у запасі.
Що означає перемога України
За підсумками жовтневих матчів відбору Україна вийшла на друге місце у кваліфікаційній групі. "Синьо-жовті" на три очки випереджають Італію, однак італійці мають на одну гру менше.
Останній матч відбору на Євро-2024 Україна проведе 20 листопада. У номінально домашньому поєдинку в німецькому Леверкузені "синьо-жовті" зіграють проти Італії.
Група С. Турнірна таблиця
Англія – 16 очок (6 матчів), 19:3 (різниця голів)
Україна – 13 (7), 11:8
Італія – 10 (6), 11:7
Північна Македонія – 7 (6), 7:14
Мальта – (7), 2:18
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