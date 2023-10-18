Важкий поєдинок. Тренер Ребров оцінив перемогу збірної України над Мальтою

Коментар Реброва щодо гри збірної України над Мальтою

За словами Реброва, поєдинок проти мальтійців був дуже важким і Україні варто покращити свою гру.

У першому таймі ми самі собі створили проблеми, але вирішили їх у другому. Ми програвали боротьбу, пропустили гол, але повернулися в гру. Поєдинок був дуже важким. Усі повинні розуміти, що результат сьогодні був дуже важливим. Я вдячний гравцям, що вони його здобули. Але ми повинні покращувати нашу гру, — сказав Ребров. Поширити

Також наставник віддав належне супернику, який видав хороший матч перед власними вболівальниками.

Суперники грали здорово сьогодні. А в нас була проблема — ми дозволяли мальтійцям створювати забагато моментів. Для України завжди важко грати проти таких суперників, які сильно закриваються. Це показала й наша попередня зустріч із Мальтою. Це дуже компактна команда. Будь-якій збірній важко в таких умовах, якщо не забити швидкий гол. А особливо якщо ти пропускаєш. Але ми намагалися повернутися, забили два м’ячі, дуже важливо було зробити це в першому таймі. У другому ми не створили багато моментів, але атакували, намагалися забити третій м’яч, щоб почуватися більш комфортно, — підсумував Ребров. Поширити

Україна завдяки перемозі над Мальтою набрала 13 очок і посідає друге місце в групі, випереджаючи на три бали Італію, в якої матч у запасі.

Що означає перемога України

За підсумками жовтневих матчів відбору Україна вийшла на друге місце у кваліфікаційній групі. "Синьо-жовті" на три очки випереджають Італію, однак італійці мають на одну гру менше.

Останній матч відбору на Євро-2024 Україна проведе 20 листопада. У номінально домашньому поєдинку в німецькому Леверкузені "синьо-жовті" зіграють проти Італії.

Група С. Турнірна таблиця