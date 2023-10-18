Трудный поединок. Тренер Ребров оценил победу сборной Украины над Мальтой

Комментарий Реброва по игре сборной Украины над Мальтой

По словам Реброва, поединок против мальтийцев был очень тяжелым и Украине следует улучшить свою игру.

В первом тайме мы сами себе создали проблемы, но решили его во втором. Мы проигрывали борьбу, пропустили гол, но вернулись в игру. Поединок был очень трудным. Все должны понимать, что результат сегодня был очень важен. Я благодарен игрокам, что они его получили. Но мы должны улучшать нашу игру, – сказал Ребров. Поделиться

Также наставник отдал должное сопернику, выдавшему хороший матч перед собственными болельщиками.

Соперники играли здорово сегодня. А у нас была проблема — мы позволяли мальтийцам создавать слишком много моментов. Для Украины всегда тяжело играть против сильно закрывающихся соперников. Это показала и наша предыдущая встреча с Мальтой. Это очень компактная команда. Любой сборной тяжело в таких условиях, если не забить быстрый гол. А в особенности если ты пропускаешь. Но мы пытались вернуться, забили два мяча, очень важно было это сделать в первом тайме. Во втором мы не создали много моментов, но атаковали, пытались забить третий мяч, чтобы чувствовать себя более комфортно, подытожил Ребров. Поделиться

Украина благодаря победе над Мальтой набрала 13 очков и занимает второе место в группе, опережая на три балла Италию, у которой матч в запасе.

Что значит победа Украины

По итогам октябрьских матчей отбора Украина вышла на второе место в квалификационной группе. "Сине-желтые" на три очка опережают Италию, однако у итальянцев на одну игру меньше.

Последний матч отбора на Евро-2024 проведет Украина 20 ноября. В номинально домашнем поединке в немецком Леверкузене "сине-желтые" сыграют против Италии.

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