Трудный поединок. Тренер Ребров оценил победу сборной Украины над Мальтой
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Трудный поединок. Тренер Ребров оценил победу сборной Украины над Мальтой

Футбол
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Источник:  УЕФА

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выездную победу над Мальтой в квалификации Евро-2024.

Комментарий Реброва по игре сборной Украины над Мальтой

По словам Реброва, поединок против мальтийцев был очень тяжелым и Украине следует улучшить свою игру.

В первом тайме мы сами себе создали проблемы, но решили его во втором. Мы проигрывали борьбу, пропустили гол, но вернулись в игру. Поединок был очень трудным. Все должны понимать, что результат сегодня был очень важен. Я благодарен игрокам, что они его получили. Но мы должны улучшать нашу игру, – сказал Ребров.

Также наставник отдал должное сопернику, выдавшему хороший матч перед собственными болельщиками.

Соперники играли здорово сегодня. А у нас была проблема — мы позволяли мальтийцам создавать слишком много моментов. Для Украины всегда тяжело играть против сильно закрывающихся соперников. Это показала и наша предыдущая встреча с Мальтой. Это очень компактная команда. Любой сборной тяжело в таких условиях, если не забить быстрый гол. А в особенности если ты пропускаешь. Но мы пытались вернуться, забили два мяча, очень важно было это сделать в первом тайме. Во втором мы не создали много моментов, но атаковали, пытались забить третий мяч, чтобы чувствовать себя более комфортно, подытожил Ребров.

Украина благодаря победе над Мальтой набрала 13 очков и занимает второе место в группе, опережая на три балла Италию, у которой матч в запасе.

Что значит победа Украины

По итогам октябрьских матчей отбора Украина вышла на второе место в квалификационной группе. "Сине-желтые" на три очка опережают Италию, однако у итальянцев на одну игру меньше.

Последний матч отбора на Евро-2024 проведет Украина 20 ноября. В номинально домашнем поединке в немецком Леверкузене "сине-желтые" сыграют против Италии.

Группа С. Турнирная таблица

  • Англия – 16 очков (6 матчей), 19:3 (разница голов)

  • Украина – 13 (7), 11:8

  • Италия – 10 (6), 11:7

  • Северная Македония – 7 (6), 7:14

  • Мальта – (7), 2:18

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