Трудный поединок. Тренер Ребров оценил победу сборной Украины над Мальтой

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выездную победу над Мальтой в квалификации Евро-2024.
Комментарий Реброва по игре сборной Украины над Мальтой
По словам Реброва, поединок против мальтийцев был очень тяжелым и Украине следует улучшить свою игру.
Также наставник отдал должное сопернику, выдавшему хороший матч перед собственными болельщиками.
Украина благодаря победе над Мальтой набрала 13 очков и занимает второе место в группе, опережая на три балла Италию, у которой матч в запасе.
Что значит победа Украины
По итогам октябрьских матчей отбора Украина вышла на второе место в квалификационной группе. "Сине-желтые" на три очка опережают Италию, однако у итальянцев на одну игру меньше.
Последний матч отбора на Евро-2024 проведет Украина 20 ноября. В номинально домашнем поединке в немецком Леверкузене "сине-желтые" сыграют против Италии.
Группа С. Турнирная таблица
Англия – 16 очков (6 матчей), 19:3 (разница голов)
Украина – 13 (7), 11:8
Италия – 10 (6), 11:7
Северная Македония – 7 (6), 7:14
Мальта – (7), 2:18
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