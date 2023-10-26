Сборная Украины по футболу поднялась в мировом рейтинге ФИФА
Категория
Спорт
Дата публикации

Сборная Украины по футболу поднялась в мировом рейтинге ФИФА

Футбол
Читати українською
Источник:  FIFA

ФИФА впервые за месяц обновила мировой рейтинг национальных мужских сборных по футболу.

Какое место Украина занимает в мировом рейтинге ФИФА

В ФИФА обновили рейтинг национальных команд. Сборная Украины улучшила свои позиции после двух побед и теперь занимает в рейтинге 22 место.

Фото – fifa.com

Украина поднялась в зачете на две позиции, опередив команды Перу и Швеции. Заработок команды после последних побед увеличился на 10.91 очка.

Ближайшим ориентиром для сборной в рейтинге стал Иран на 21-й позиции. Отставание Украины от иранцев составляет 17,97 очка.

На 22 место рейтинга Украина вышла впервые с октября 2019 года. С тех пор команда не поднималась выше 23 позиции (октябрь 2020-го).

Среди европейских сборных украинцы — 12-е в рейтинге ФИФА.

Во главе рейтинга остался действующий чемпион мира Аргентина. Свои позиции в топ-10 улучшили Португалия и Испания.

Украина победила Мальту

Сборная Украины по футболу одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024. В выездном матче против Мальты "сине-желтые" победили со счетом 3:1.

Международную паузу в октябре подопечные Сергея Реброва начали с победы над Северной Македонией. Номинально домашний матч в Праге Украина завершила со счётом 2:0.

Перед заключительным матчем в октябре команда Украины занимала третье место в группе С с 10 очками.

Поединок против Мальты украинские футболисты проводили без основного полузащитника команды Тараса Степаненко. Футболист "Шахтера", находившийся под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карт, не попал в заявку на поединок.

По итогам октябрьских матчей отбора Украина вышла на второе место в квалификационной группе. "Сине-желтые" на три очка опережают Италию, однако у итальянцев на одну игру меньше.

Последний матч отбора на Евро-2024 проведет Украина 20 ноября. В номинально домашнем поединке в немецком Леверкузене "сине-желтые" сыграют против Италии.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины по футболу победила Мальту на матче отбора Евро-2024
Сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Трудный поединок. Тренер Ребров оценил победу сборной Украины над Мальтой
Футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
УЕФА оштрафовала Литву за кричалку фанатов о Путине. Игроки сборной отреагировали
Футбольные фанаты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.