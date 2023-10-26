Сборная Украины по футболу поднялась в мировом рейтинге ФИФА

ФИФА впервые за месяц обновила мировой рейтинг национальных мужских сборных по футболу.

Какое место Украина занимает в мировом рейтинге ФИФА

В ФИФА обновили рейтинг национальных команд. Сборная Украины улучшила свои позиции после двух побед и теперь занимает в рейтинге 22 место.

Фото – fifa.com

Украина поднялась в зачете на две позиции, опередив команды Перу и Швеции. Заработок команды после последних побед увеличился на 10.91 очка.

Ближайшим ориентиром для сборной в рейтинге стал Иран на 21-й позиции. Отставание Украины от иранцев составляет 17,97 очка.

На 22 место рейтинга Украина вышла впервые с октября 2019 года. С тех пор команда не поднималась выше 23 позиции (октябрь 2020-го).

Среди европейских сборных украинцы — 12-е в рейтинге ФИФА.

Во главе рейтинга остался действующий чемпион мира Аргентина. Свои позиции в топ-10 улучшили Португалия и Испания.

Украина победила Мальту

Сборная Украины по футболу одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024. В выездном матче против Мальты "сине-желтые" победили со счетом 3:1.

Международную паузу в октябре подопечные Сергея Реброва начали с победы над Северной Македонией. Номинально домашний матч в Праге Украина завершила со счётом 2:0.

Перед заключительным матчем в октябре команда Украины занимала третье место в группе С с 10 очками.

Поединок против Мальты украинские футболисты проводили без основного полузащитника команды Тараса Степаненко. Футболист "Шахтера", находившийся под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карт, не попал в заявку на поединок.

По итогам октябрьских матчей отбора Украина вышла на второе место в квалификационной группе. "Сине-желтые" на три очка опережают Италию, однако у итальянцев на одну игру меньше.

Последний матч отбора на Евро-2024 проведет Украина 20 ноября. В номинально домашнем поединке в немецком Леверкузене "сине-желтые" сыграют против Италии.