Саудівська Аравія прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2034 року

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що Чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії. Друга країна-претендентка – Австралія – відмовилася від пропозиції проведення ЧС у себе.

Вдруге в історії Мундіаль прийматиме країна Перської затоки

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії. Відповідний допис вийшов на сторінках функціонера в соціальних мережах.

Термін подачі заявок на проведення чемпіонату спливає у вівторок, 31 жовтня. ФІФА обмежила число майбутніх господарів азійськими країнами — після офіційного анонсу проведення ЧС-2030 на трьох різних континентах.

Серед претендентів на турнір до фігурували Саудівська Аравія та Австралія. Остання влітку 2023 року спільно з Новою Зеландією вперше приймала жіночу світову першість.

Утім, за день до дедлайну австралійська сторона оголосила, що відмовляється від своєї кандидатури. Натомість в Австралії зосередяться на проведення жіночого Кубку Азії 2026 року та клубного ЧС-2029.

Єдиним претендентом на Мундіаль відтак залишилася Саудівська Аравія. Інфантіно врешті підтвердив, що вдруге в історії турнір відбудеться в одній з країн Перської затоки.

"Жоден інший спорт не об'єднує світ так, як футбол. Чемпіонат світу — ідеальна демонстрація єдності. Різні культури здатні бути разом", — заявив очільник ФІФА.

Позаяк ми живемо в розділеному світі та агресивному світі, ми знову демонструємо, що футбол, лідер у світовому спорті, об'єднує як ніщо інше. Ми всі потребуємо цих проявів єдності, і майбутні чемпіонати світу ФІФА надають унікальну силу для змін на краще. Поширити

Збірна України виграла ЧС-2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху

Збірна України стала чемпіоном світу 2023 з футболу серед гравців з порушеннями слуху. Турнір проходив у малайзійському Куала-Лумпурі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Всього в турнірі брали участь 19 збірних. Команди проводили по три матчі в групі, після чого найсильніші збірні продовжували боротьбу в раунді плей-оф.

Українська збірна потрапила до групи В, де розгромила Таїланд (6:0), зіграла внічию із Сенегалом (2:2) та розбила Аргентину (5:0).

У 1/8 фіналу синьо-жовті перемогли Нігерію (2:0), а у чвертьфіналі – Іран (3:0). У півфіналі українці знову зіграли внічию 1:1 зі збірною Сенегалу, але в серії пенальті здолали африканську команду 8:7.

У вирішальній зустрічі ЧС нашій команді протистояла Японія, яку наші спортсмени перемогли з рахунком 2:1.