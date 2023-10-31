Саудовская Аравия будет принимать Чемпионат мира по футболу 2034 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что Чемпионат мира по футболу в 2034 году состоится в Саудовской Аравии. Вторая страна-претендентка – Австралия – отказалась от предложения проведения ЧМ у себя.

Второй раз в истории Мундиаль будет принимать страна Персидского залива

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира по футболу в 2034 году состоится в Саудовской Аравии. Соответствующее сообщение вышло на страницах функционера в социальных сетях.

Срок подачи заявок на проведение чемпионата истекает во вторник, 31 октября. ФИФА ограничила число будущих хозяев азиатскими странами после официального анонса проведения ЧМ-2030 на трех разных континентах.

Среди претендентов на турнир фигурировали Саудовская Аравия и Австралия. Последняя летом 2023 года совместно с Новой Зеландией впервые принимала женское мировое первенство.

За день до дедлайна австралийская сторона объявила, что отказывается от своей кандидатуры. В Австралии же сосредоточятся на проведении женского Кубка Азии 2026 года и клубного ЧМ-2029.

Единственным претендентом на Мундиаль осталась Саудовская Аравия. Инфантино наконец подтвердил, что второй раз в истории турнир состоится в одной из стран Персидского залива.

Ни один другой спорт не объединяет мир так, как футбол. Чемпионат мира – идеальная демонстрация единства. Разные культуры способны быть вместе, – заявил глава ФИФА. Поделиться

Поскольку мы живем в разделенном и агрессивном мире, мы снова демонстрируем, что футбол, лидер в мировом спорте, объединяет как ничто другое. Мы все нуждаемся в этих проявлениях единства, и будущие чемпионаты мира ФИФА предоставляют уникальную силу для перемен к лучшему. Поделиться

Сборная Украины выиграла ЧМ-2023 по футболу среди игроков с нарушениями слуха

Сборная Украины стала чемпионом мира 2023 года по футболу среди игроков с нарушениями слуха. Турнир проходил в Малайзийском Куала-Лумпуре.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Всего в турнире участвовало 19 сборных. Команды проводили по три матча в группе, после чего сильнейшие сборные продолжали борьбу в раунде плей-офф.

Украинская сборная попала в группу В, где разгромила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разбила Аргентину (5:0).

В 1/8 финала сине-желтые победили Нигерию (2:0), а в четвертьфинале – Иран (3:0). В полуфинале украинцы снова сыграли вничью 1:1 со сборной Сенегала, но в серии пенальти одолели африканскую команду 8:7.

В решающей встрече ЧМ нашей команде противостояла Япония, которую наши спортсмены победили со счетом 2:1.