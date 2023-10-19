Прокуратура Федерації футболу Італії (FIGC) дискваліфікувала півзахисника "Ювентуса" та збірної Італії Ніколо Фаджолі на сім місяців за участь у незаконних ставках.

Футболіста "Ювентуса" дискваліфікували на 7 місяців через неприпустиму поведінку

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії, 22-річного гравця відсторонено від футболу на 12 місяців за розміщення ставок у нелегальних букмекерів. Однак фактично "бан" становитиме 7 місяців, оскільки 5 із 12 місяців замінені терапією тривалістю не менше 6 місяців.

Хавбека зобов'язали взяти участь щонайменше у 10 публічних зустрічах, які проводитимуться протягом 5 місяців у аматорських спортивних асоціаціях, федеральних територіальних центрах FIGC, центрах боротьби із залежністю від азартних ігор.

Крім того, Ніколо також заплатить штраф у розмірі 12500 євро.

Що відомо про Ніколо Фаджолі

Фаджолі могли дискваліфікувати на 3 роки, проте він вирішив співпрацювати, визнав свою провину та пішов на угоду з FIGC, що посприяло зменшенню терміну усунення.

Раніше Фаджолі зізнався у здійсненні ставок на футбольні матчі. Водночас, гравець заявив, що ніколи не ставив на поєдинки команд, за які виступав.

Фаджолі – вихованець "Ювентуса", за основну команду якого виступає від 2021 року. Сумарно на його рахунку 45 поєдинків за "Стару синьйору", три голи і 6 результативних передач. У листопаді минулого року він дебютував за збірну Італії.

Цього сезону Ніколо провів 6 матчів за "Ювентус" у всіх турнірах, відзначився одним асистом.

Зазначимо, що Фаджолі – не єдиний відомий італійський футболіст, який став фігурантом нещодавнього гучного скандалу про нелегальні ставки.