Вперше в Україні чоловічу команду з футболу очолила жінка-тренерка

Знана футболістка Ія Андрущак офіційно очолить чоловічу команду "Ворскла" U-19, ставши першою жінкою - тренером чоловічої команди.
Хто очолив ФК “Ворскла”
"Екс-гравчиня жіночої "Ворскли" і Національної збірної України, яка має безліч титулів та відзнак українського футболу, погодилася на пропозицію клубного керівництва попрацювати з найближчим резервом "біло-зелених", - йдеться у повідомленні.
"Суспільне. Спорт" зазначило, що Андрущак стала першою жінкою, яка очолила в Україні професійну чоловічу футбольну команду. Контракт розраховано на пів року.
Перший матч під керівництвом нової тренерки "Ворскла" U19 проведе у п'ятницю, 10 листопада. Тоді полтавці зіграють виїзний матч проти однолітків з "Оболоні" у межах Молодіжної ліги.
Що відомо про Ію Андрущак
Ія Андрущак – 36-річна українська ексфутболістка та тренерка. У складі збірної України зіграла 58 матчів, в яких забила два голи. Впродовж ігрової кар'єри виступала за "Легенду", "Житлобуд-1" та "Житлобуд-2".
Триразова переможниця чемпіонату України: у 2005-му здобула титул у складі "Легенди", а у 2008-му та 2021 році виграла жіночу лігу з "Житлобуд-1"
Двічі ставала найкращою футболісткою в Україні (2011-го та 2013 року).
Андрущак завершила свою футбольну кар'єру у серпні 2021 року. З того моменту вона здобула тренерський диплом УЄФА рівня А та працювала у тренерських штабах жіночої збірної України та "Ворскли", однак самостійного досвіду дотепер не мала.
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