Впервые в Украине мужскую команду по футболу возглавила женщина-тренер.

Кто возглавил ФК "Ворскла"

"Экс-игрушка женской "Ворсклы" и Национальной сборной Украины, которая имеет множество титулов и знаков отличия украинского футбола, согласилась на предложение клубного руководства поработать с ближайшим резервом "бело-зеленых", - говорится в сообщении.

"Общественное. Спорт" отметило, что Андрущак стала первой женщиной, возглавившей в Украине профессиональную мужскую футбольную команду. Контракт рассчитан на полгода.

Первый матч под руководством нового тренера "Ворскла" U19 проведет в пятницу, 10 ноября. Тогда полтавчане сыграют выездной матч против сверстников из "Оболони" в рамках Молодежной лиги.

Что известно об Ии Андрущаке

Ия Андрущак – 36-летняя украинская эксфутболистка и тренер. В составе сборной Украины сыграла 58 матчей, в которых забила два гола. На протяжении игровой карьеры выступала за "Легенду", "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2".

Трехкратная победительница чемпионата Украины: в 2005-м получила титул в составе "Легенды", а в 2008-м и 2021 году выиграла женскую лигу из "Жилстрой-1"

Дважды становилась лучшей футболисткой в Украине (2011 и 2013).

Андрущак завершила свою футбольную карьеру в августе 2021 года. С того момента она получила тренерский диплом УЕФА уровня А и работала в тренерских штабах женской сборной Украины и "Ворсклы", однако самостоятельного опыта до сих пор не было.