Россияне критикуют решение ФИФА отдать право на проведение Мундиаля в 2034 году Саудовской Аравии. И полагают, что только Россия способна принять ЧМ из 48 команд.

В России критикуют решение ФИФА

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал РФ единственной страной в мире, способной принять чемпионат мира из 48 команд. Функционер подверг критике решение ФИФА отдать право на проведение мундиаля 2034 года Саудовской Аравии.

Об этом Колосков заявил в комментарии ТАСС. Бывший руководитель РФС выразил уверенность в том, что Международная федерация футбола обязана отдать одно из ближайших мировых первенств стране-агрессорке.

У меня есть сомнения, что Саудовская Аравия может одна провести соревнования по 48 командам. В 2030 году в ФИФА наметили проведение чемпионата мира в шести странах. Единственной страной в мире, которая могла бы провести чемпионат мира одна из 48 команд, является Россия. Ей территория позволяет провести соревнования с таким количеством команд и болельщиков. Как это сделает Саудовская Аравия, я не представляю, – сказал Колосков. Поделиться

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия "лучше любой другой страны" проведет чемпионат Европы по футболу.

Отметим, что решение о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии еще не утверждено ФИФА, однако эта страна является единственным претендентом на организацию турнира. Мундиаль-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике и на нем впервые сыграют 48 сборных. Следующее первенство состоится в Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Второй раз в истории Мундиаль будет принимать страна Персидского залива

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что чемпионат мира по футболу в 2034 году состоится в Саудовской Аравии. Соответствующее сообщение вышло 31 октября на страницах функционера в социальных сетях.

Среди претендентов на турнир фигурировали Саудовская Аравия и Австралия. Последняя летом 2023 года совместно с Новой Зеландией впервые принимала женское мировое первенство.

За день до дедлайна австралийская сторона объявила, что отказывается от своей кандидатуры. В Австралии же сосредоточятся на проведении женского Кубка Азии 2026 года и клубного ЧМ-2029.

Ни один другой спорт не объединяет мир так, как футбол. Чемпионат мира – идеальная демонстрация единства. Разные культуры способны быть вместе, – заявил глава ФИФА. Поделиться