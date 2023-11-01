Російські футбольні функціонери "марять" про проведення ЧС-2034 з футболу в РФ

Росіяни критикують рішення ФІФА віддати право на проведення Мундіалю 2034 року Саудівській Аравії. І вважають, що тільки Росія здатна прийняти ЧС з 48 команд.
У Росії критикують рішення ФІФА
Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков назвав РФ єдиною країною у світі, яка здатна прийняти чемпіонат світу з 48 команд. Функціонер розкритикував рішення ФІФА віддати право на проведення мундіалю 2034 року Саудівській Аравії.
Про це Колосков заявив у коментарі ТАСС. Колишній керівник РФС висловив упевненість у тому, що Міжнародна федерація футболу зобов'язана віддати одну з найближчих світових першостей країні-агресорці.
Раніше генеральний секретар РФС Максим Митрофанов заявив, що Росія "краще за будь-яку іншу країну" проведе чемпіонат Європи з футболу.
Зазначимо, що рішення щодо проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії ще не затверджено ФІФА, проте ця країна є єдиним претендентом на організацію турніру. Мундіаль-2026 відбудеться у Канаді, США та Мексиці та на ньому вперше зіграють 48 збірних. Наступна першість відбудеться в Іспанії, Португалії, Марокко, Уругваї, Парагваї та Аргентині.
Вдруге в історії Мундіаль прийматиме країна Перської затоки
Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії. Відповідний допис вийшов 31 жовтня на сторінках функціонера в соціальних мережах.
Серед претендентів на турнір до фігурували Саудівська Аравія та Австралія. Остання влітку 2023 року спільно з Новою Зеландією вперше приймала жіночу світову першість.
Утім, за день до дедлайну австралійська сторона оголосила, що відмовляється від своєї кандидатури. Натомість в Австралії зосередяться на проведення жіночого Кубку Азії 2026 року та клубного ЧС-2029.
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