Росіяни критикують рішення ФІФА віддати право на проведення Мундіалю 2034 року Саудівській Аравії. І вважають, що тільки Росія здатна прийняти ЧС з 48 команд.

У Росії критикують рішення ФІФА

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков назвав РФ єдиною країною у світі, яка здатна прийняти чемпіонат світу з 48 команд. Функціонер розкритикував рішення ФІФА віддати право на проведення мундіалю 2034 року Саудівській Аравії.

Про це Колосков заявив у коментарі ТАСС. Колишній керівник РФС висловив упевненість у тому, що Міжнародна федерація футболу зобов'язана віддати одну з найближчих світових першостей країні-агресорці.

У мене є сумніви, що Саудівська Аравія може одна провести змагання з 48 командами. На 2030 рік у ФІФА намітили проведення чемпіонату світу у шести країнах. Єдиною країною у світі, яка б могла провести чемпіонат світу одна з 48 командами, є Росія. Їй територія дозволяє провести змагання з такою кількістю команд та вболівальників. Як це зробить Саудівська Аравія, я не уявляю, – сказав Колосков. Поширити

Раніше генеральний секретар РФС Максим Митрофанов заявив, що Росія "краще за будь-яку іншу країну" проведе чемпіонат Європи з футболу.

Зазначимо, що рішення щодо проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії ще не затверджено ФІФА, проте ця країна є єдиним претендентом на організацію турніру. Мундіаль-2026 відбудеться у Канаді, США та Мексиці та на ньому вперше зіграють 48 збірних. Наступна першість відбудеться в Іспанії, Португалії, Марокко, Уругваї, Парагваї та Аргентині.

Вдруге в історії Мундіаль прийматиме країна Перської затоки

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії. Відповідний допис вийшов 31 жовтня на сторінках функціонера в соціальних мережах.

Серед претендентів на турнір до фігурували Саудівська Аравія та Австралія. Остання влітку 2023 року спільно з Новою Зеландією вперше приймала жіночу світову першість.

Утім, за день до дедлайну австралійська сторона оголосила, що відмовляється від своєї кандидатури. Натомість в Австралії зосередяться на проведення жіночого Кубку Азії 2026 року та клубного ЧС-2029.

Жоден інший спорт не об'єднує світ так, як футбол. Чемпіонат світу – ідеальна демонстрація єдності. Різні культури здатні бути разом, – заявив очільник ФІФА. Поширити