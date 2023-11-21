Набор футболок Месси с Чемпионата мира продадут с аукциона за рекордную сумму
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Набор футболок Месси с Чемпионата мира продадут с аукциона за рекордную сумму

Месси
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Источник:  Reuters

Шесть футболок, которые носил Лионель Месси во время триумфального выступления Аргентины на Чемпионате мира 2022 года, станут самой «ценной коллекцией спортивных памятных вещей» на предстоящем аукционе.

Футболки Месси продадут на аукционе

Аукцион будет проходить с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Пока будут продолжаться торги, штаб-квартира Sotheby's в Нью-Йорке организует их выставку.

Эта чрезвычайная коллекция оценивается более чем в 10 миллионов долларов, и продажа может стать самой ценной коллекцией спортивных сувениров на аукционе, - говорится в заявлении Sotheby's.

Часть средств, вырученных с аукциона, будет передана проекту UNICAS, возглавляемому детской больницей Барселоны Сант-Хоан-де-Деу (SJD) при поддержке Фонда Лео Месси, для удовлетворения потребностей детей, страдающих редкими заболеваниями.

Сейчас самым дорогим проданным спортивным сувениром, который носили во время игры, есть футболка Майкла Джордана из первой игры финала НБА 1998 года. В прошлом году ее продали за 10,1 миллиона долларов.

Кто такой Лионель Месси

Аргентинец считается одним из лучших футболистов мира. Он владеет восемью статуэтками «Золотой мяч» как лучший футболист года. Это рекордное количество.

Месси иногда называют "новым Марадоной". С 2000 по 2021 год играл за "Барселону", следующие два сезона - в ПСЖ. Пока он играет в "Интер Майами" в США.

Рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и Барселоны.

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