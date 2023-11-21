Набір футболок Мессі з Чемпіонату світу продадуть з аукціону за рекордну суму

Шість футболок, які носив Ліонель Мессі під час тріумфального виступу Аргентини на Чемпіонаті світу 2022 року, стануть «найціннішою колекцією спортивних пам’ятних речей» на майбутньому аукціоні.

Футболки Мессі продадуть на аукціоні

Аукціон проходитиме з 30 листопада до 14 грудня 2023 року. Поки триватимуть торги, штаб-квартира Sotheby’s у Нью-Йорку організує їхню виставку.

Ця надзвичайна колекція оцінюється в понад 10 мільйонів доларів, і продаж може стати найціннішою колекцією спортивних сувенірів на аукціоні, — йдеться в заяві Sotheby's. Поширити

Six shirts worn by the one-and-only Lionel Messi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/19N0rvSMcg — Sotheby's (@Sothebys) November 20, 2023

Частина коштів, виручених з аукціону, буде передана проекту UNICAS, очолюваному дитячою лікарнею Барселони Сант-Хоан-де-Деу (SJD) за підтримки Фонду Лео Мессі, для задоволення потреб дітей, які страждають на рідкісні захворювання. Поширити

Наразі найдорожчим спортивним сувеніром, який носили під час гри, є футболка Майкла Джордана з першої гри фіналу НБА 1998 року. Минулого року її продали за 10,1 мільйона доларів.

Хто такий Ліонель Мессі

Аргентинець вважається одним з найкращих футболістів світу. Він володіє вісьмома статуетками «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст року. Це рекордна кількість.

Мессі деколи називають «новим Марадоною». З 2000 до 2021 року грав за “Барселону”, наступні два сезони - в ПСЖ. Наразі він грає в “Інтер Маямі“ в США.

Рекордсмен за кількістю забитих м'ячів у складі збірної Аргентини та «Барселони».