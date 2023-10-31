Ліонель Мессі здобув восьмий у кар'єрі "Золотий м’яч" — відео

Мессі виграв "Золотий м’яч"

На церемонії в Парижі Мессі отримав нагороду за те, що він допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в Катарі минулого року.

Приємно знову бути тут, щоб насолодитися цим моментом. Змогти виграти чемпіонат світу і здійснити свою мрію, - сказав Мессі. Поширити

Only player to receive standing ovation twice in Ballon d'or ceremony 🔥💯#Messi𓃵 #BallonDorpic.twitter.com/qdihIVXYdN — Sports Matrix 360° 𝕏 (@sportsmatrix360) October 31, 2023

Колишня зірка «Барселони» і «Парі Сен-Жермен» додав: «Я не міг уявити собі таку кар’єру, яку я зробив, і все, чого я досяг, те багатство, яке я мав, щоб стати частиною найкращої команди в історії.

Всі вони [нагороди «Золотий м’яч»] особливі з різних причин. Поширити

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Мессі випередив форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Халанда, який опинився на другому місці.

Норвежець забив рекордні 36 голів у 35 іграх чемпіонату та забив 52 у всіх турнірах, коли Сіті виграв Требл Прем'єр-ліги, Ліги чемпіонів і Кубка Англії.

За його досягнення він був відзначений Трофеєм Герда Мюллера як найкращий бомбардир.

Третім став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, який який зробив хет-трик у фіналі Чемпіонату світу в серії пенальті 4:2.

Загалом рейтинг має такий вигляд:

Ліонель Мессі (ПСЖ/"Інтер Маямі", збірна Аргентини) Ерлін Голанд ("Ман Сіті", збірна Норвегії) Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції) Кевін Де Брейне ("Ман Сіті", збірна Бельгії) Родрі ("Ман Сіті", збірна Іспанії) Вінісіус Жуніор ("Реал", збірна Бразилії) Хуліан Альварес ("Ман Сіті", збірна Аргентини) Віктор Осімхен ("Наполі", збірна Нігерії) Бернарду Сілва ("Ман Сіті", збірна Португалії) Лука Модрич ("Реал", збірна Хорватії).

Нагадаємо, що нагорода визначає найкращого футболіста року, за якого голосують 100 журналістів з усього світу.