Лионель Месси получил восьмой в карьере "Золотой мяч" — видео

Форвард сборной Аргентины и "Интера Майами" Лионель Месси в восьмой раз выиграл "Золотой мяч".

Месси выиграл "Золотой мяч"

На церемонии в Париже Месси получил награду за то, что помог своей стране выиграть чемпионат мира в Катаре в прошлом году.

Приятно снова быть здесь, чтобы насладиться этим моментом. Смочь выиграть чемпионат мира и осуществить свою мечту, – сказал Месси. Поделиться

Only player to receive standing ovation twice in Ballon d'or ceremony 🔥💯#Messi𓃵 #BallonDorpic.twitter.com/qdihIVXYdN — Sports Matrix 360° 𝕏 (@sportsmatrix360) October 31, 2023

Бывшая звезда «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» добавил: «Я не мог представить себе такую карьеру, которую я сделал и все, чего я достиг, то богатство, которое я имел, чтобы стать частью лучшей команды в истории».

Все они [награды «Золотой мяч»] особенные по разным причинам. Поделиться

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Месси опередил оказавшегося на втором месте форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Халанда.

Норвежец забил рекордные 36 голов в 35 играх чемпионата и забил 52 во всех турнирах, когда Сити выиграл Требл Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии.

За его достижения он был отмечен Трофеем Гердом Мюллером как лучший бомбардир.

Третьим стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик в финале Чемпионата мира в серии пенальти 4:2.

В целом рейтинг выглядит так:

Лионель Месси (ПСЖ/"Интер Майами", сборная Аргентины) Эрлин Голанд ("Ман Сити", сборная Норвегии) Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) Кевин Де Брейне ("Ман Сити", сборная Бельгии) Родри ("Ман Сити", сборная Испании) Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии) Хулиан Альварес ("Ман Сити", сборная Аргентины) Виктор Осимхен ("Наполи", сборная Нигерии) Бернарду Силва ("Ман Сити", сборная Португалии) Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии).

Напомним, что награда определяет лучшего футболиста года, за который голосуют 100 журналистов со всего мира.