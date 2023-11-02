Завжди памʼятатиму. Мессі назвав свій улюблений гол у карʼєрі — відео

Після церемонії нагородження "Золотого м'яча"-2023 у Парижі Мессі обрав улюблений м'яч у своїй кар'єрі. Цей гол, за словами футболіста, знаковий через свою важливість.
Який улюблений гол Мессі
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі назвав улюблений гол у своїй кар'єрі. Про це футболіст розповів в інтервʼю L'Equipe після виграшу восьмого "Золотого м'яча".
В інтерв'юаргентинець зазначив, що таким є перший гол у виїзному півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2010/11 проти "Реала". Тоді на "Сантьяго Бернабеу" зробив дубль, а один з м'ячів забив після індивідуальних дій, під час яких обіграв Лассана Діарра, Серхіо Рамоса, Рауля Альбіоля та Марсело.
Загалом впродовж кар'єри Мессі забив наразі 821 гол. Зокрема, у двох фіналах Ліги чемпіонів (2009-го та 2011 року) та зробив дубль у вирішальному матчі чемпіонату світу 2022 року.
Ліонель Мессі здобув восьмий у кар'єрі "Золотий м’яч"
На церемонії в Парижі Мессі отримав нагороду за те, що він допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в Катарі минулого року.
У рейтингу найрезультативніших футболістів Мессі продовжує гонку за Кріштіану Роналду, який наразі має 856 забитих голів.
Після рекордної перемоги в голосуванні за "Золотий м'яч" Мессі також претендує на рекордний третій титул FIFA The Best. Володаря нагороди назвуть на початку 2024 року.
У жовтні Мессі став найкращим бомбардиром в історії південноамериканських відборів чемпіонату світу.
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