Завжди памʼятатиму. Мессі назвав свій улюблений гол у карʼєрі — відео
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Завжди памʼятатиму. Мессі назвав свій улюблений гол у карʼєрі — відео

Мессі
Джерело:  online.ua

Після церемонії нагородження "Золотого м'яча"-2023 у Парижі Мессі обрав улюблений м'яч у своїй кар'єрі. Цей гол, за словами футболіста, знаковий через свою важливість.

Який улюблений гол Мессі

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі назвав улюблений гол у своїй кар'єрі. Про це футболіст розповів в інтервʼю L'Equipe після виграшу восьмого "Золотого м'яча".

В інтерв'юаргентинець зазначив, що таким є перший гол у виїзному півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2010/11 проти "Реала". Тоді на "Сантьяго Бернабеу" зробив дубль, а один з м'ячів забив після індивідуальних дій, під час яких обіграв Лассана Діарра, Серхіо Рамоса, Рауля Альбіоля та Марсело.

Я забив багато важливих м'ячів. Гол, який завжди пам'ятатиму і який мені дуже подобається через те, що він означав, це був м'яч у ворота "Реала". Тоді "Барселона" перемогла з рахунком 2:0 на "Бернабеу" в півфіналі Ліги чемпіонів", – сказав восьмиразовий володар "Золотого м’яча”

Загалом впродовж кар'єри Мессі забив наразі 821 гол. Зокрема, у двох фіналах Ліги чемпіонів (2009-го та 2011 року) та зробив дубль у вирішальному матчі чемпіонату світу 2022 року.

Ліонель Мессі здобув восьмий у кар'єрі "Золотий м’яч"

На церемонії в Парижі Мессі отримав нагороду за те, що він допоміг своїй країні виграти чемпіонат світу в Катарі минулого року.

У рейтингу найрезультативніших футболістів Мессі продовжує гонку за Кріштіану Роналду, який наразі має 856 забитих голів.

Після рекордної перемоги в голосуванні за "Золотий м'яч" Мессі також претендує на рекордний третій титул FIFA The Best. Володаря нагороди назвуть на початку 2024 року.

У жовтні Мессі став найкращим бомбардиром в історії південноамериканських відборів чемпіонату світу.

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