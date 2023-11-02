Всегда буду помнить. Месси назвал свой любимый гол в карьере
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Всегда буду помнить. Месси назвал свой любимый гол в карьере

Месси
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Источник:  online.ua

После церемонии награждения "Золотого мяча"-2023 в Париже Месси выбрал любимый мяч в своей карьере. Этот гол, по словам футболиста, знаковый из-за своей важности.

Какой любимый гол Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси назвал любимый гол своей карьеры. Об этом футболист рассказал в интервью L'Equipe после выигрыша восьмого "Золотого мяча".

В интервью аргентинец отметил, что таков первый гол в выездном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2010/11 против "Реала". Тогда на Сантьяго Бернабеу сделал дубль, а один из мячей забил после индивидуальных действий, во время которых обыграл Лассана Диарра, Серхио Рамоса, Рауля Альбиоля и Марсело.

Я забил много важных мячей. Гол, который я всегда буду помнить и который мне очень нравится из-за того, что он означал, это был мяч в ворота "Реала". Тогда "Барселона" победила со счетом 2:0 на "Бернабеу" в полуфинале Лиги чемпионов", – сказал восьмикратный обладатель "Золотого мяча"

Всего на протяжении карьеры Месси забил 821 гол. В частности, в двух финалах Лиги чемпионов (2009 и 2011) и сделал дубль в решающем матче чемпионата мира 2022 года.

Лионель Месси получил восьмой в карьере "Золотой мяч"

На церемонии в Париже Месси получил награду за то, что помог своей стране выиграть чемпионат мира в Катаре в прошлом году.

В рейтинге самых результативных футболистов Месси продолжает гонку за Криштиану Роналду, который имеет 856 забитых голов.

После рекордной победы в голосовании за "Золотой мяч" Месси претендует на рекордный третий титул FIFA The Best. Обладателя награды назовут в начале 2024 года.

В октябре Месси стал лучшим бомбардиром в истории американских отборов чемпионата мира.

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