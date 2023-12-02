На футбольні стадіони можуть повернути вболівальників — доручення Кабміну

Кабінет міністрів доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни. З початком повномасштабного вторгнення на футбольні матчі допускають лише персонал команд і журналістів.

Уряд розглядає повернення вболівальників на стадіони

Кабінет міністрів 1 грудня доручив Мінмолодьспорту, Міністерству внутрішніх справ та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни стадіонів.

Відомства спільно з обласними військовими адміністраціями вже почали розробляти алгоритм, який зробить спортивні заходи максимально безпечними для глядачів.

Після погодження всіх деталей про рішення повернути вболівальників на стадіони окремо оголосить Мінмолодьспорту.

У відомстві додали, що допущення глядачів на трибуни «допоможе розвивати спортивну галузь, покращить фінансовий стан спортивних організацій і зарядить уболівальників емоціями».

Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас — безпека глядачів та спортсменів», — зауважили в відомстві. Поширити

Що відомо про проведення матчів під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запроваджено воєнний стан. На час його дії спортивні заходи проводяться без глядачів.

У лютому 2023 року Українська асоціація футболу (УАФ) повідомляла, що веде діалог з Мінмолодіспорту та обласними військовими адміністраціями щодо можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни. Мінмолодіспорту також заявляло про намір розробити безпекові умови для допуску глядачів на спортивні змагання.

Попри заборону, деякі футбольні клуби України проводять матчі з невеликою кількістю уболівальників на трибунах.

У вересні КДК УАФ покарав відразу декілька клубів УПЛ за присутність фанатів на трибунах під час матчів. Зокрема, були оштрафовані ЛНЗ, "Полісся" та "Оболонь".

Наприкінці минулого сезону УПЛ штрафи за невиконання вимог щодо глядачів отримали "Верес", "Минай", "Чорноморець" та "Полісся".