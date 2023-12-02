На футбольные стадионы могут вернуть болельщиков – поручение Кабмина

Кабинет министров поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны. С началом полномасштабного вторжения на футбольные матчи допускают только персонал команд и журналистов.

Правительство рассматривает возвращение болельщиков на стадионы

Кабинет министров 1 декабря поручил Минмолодежьспорту, Министерству внутренних дел и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны стадионов.

Ведомства совместно с областными военными администрациями уже начали разрабатывать алгоритм, который сделает спортивные мероприятия максимально безопасными для зрителей.

После согласования всех деталей о решении вернуть болельщиков на стадионы отдельно объявит Минмолодежьспорта.

В ведомстве добавили, что допущение зрителей на трибуны "поможет развивать спортивную отрасль, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями".

Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово способными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов, – отметили в ведомстве. Поделиться

Что известно о проведении матчей во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение. В момент его действия спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В феврале 2023 года Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщала, что ведет диалог с Минмолодиспорта и областными военными администрациями о возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны. Минмолодежьспорта также заявляло о намерении разработать условия безопасности для допуска зрителей на спортивные соревнования.

Несмотря на запрет некоторые футбольные клубы Украины проводят матчи с небольшим количеством болельщиков на трибунах.

В сентябре КГК УАФ наказал сразу несколько клубов УПЛ за присутствие фанатов на трибунах во время матчей. В частности, были оштрафованы ЛНС, "Полесье" и "Оболонь".

В конце прошлого сезона УПЛ штрафы за невыполнение требований к зрителям получили "Верес", "Минай", "Черноморец" и "Полесье".