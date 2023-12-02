На футбольные стадионы могут вернуть болельщиков – поручение Кабмина
Категория
Спорт
Дата публикации

На футбольные стадионы могут вернуть болельщиков – поручение Кабмина

Министерство молодежи и спорта Украины
Стадион
Читати українською

Кабинет министров поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны. С началом полномасштабного вторжения на футбольные матчи допускают только персонал команд и журналистов.

Правительство рассматривает возвращение болельщиков на стадионы

Кабинет министров 1 декабря поручил Минмолодежьспорту, Министерству внутренних дел и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны стадионов.

Ведомства совместно с областными военными администрациями уже начали разрабатывать алгоритм, который сделает спортивные мероприятия максимально безопасными для зрителей.

После согласования всех деталей о решении вернуть болельщиков на стадионы отдельно объявит Минмолодежьспорта.

В ведомстве добавили, что допущение зрителей на трибуны "поможет развивать спортивную отрасль, улучшит финансовое состояние спортивных организаций и зарядит болельщиков эмоциями".

Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово способными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас – безопасность зрителей и спортсменов, – отметили в ведомстве.

Что известно о проведении матчей во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение. В момент его действия спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В феврале 2023 года Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщала, что ведет диалог с Минмолодиспорта и областными военными администрациями о возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны. Минмолодежьспорта также заявляло о намерении разработать условия безопасности для допуска зрителей на спортивные соревнования.

Несмотря на запрет некоторые футбольные клубы Украины проводят матчи с небольшим количеством болельщиков на трибунах.

В сентябре КГК УАФ наказал сразу несколько клубов УПЛ за присутствие фанатов на трибунах во время матчей. В частности, были оштрафованы ЛНС, "Полесье" и "Оболонь".

В конце прошлого сезона УПЛ штрафы за невыполнение требований к зрителям получили "Верес", "Минай", "Черноморец" и "Полесье".

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Юношеская сборная Украины по футболу разгромила команду Словакии в отборе на Евро-2024
Юношеская сборная по футболу
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов
Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ футболистов сборной обвинили в госизмене. Их предлагают отправить на фронт
Футбол

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.