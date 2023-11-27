В РФ футболистов сборной обвинили в госизмене. Их предлагают отправить на фронт

Депутат Государственной Думы РФ Журавлев подверг критике футболистов местной национальной команды. Он обвинил их в измене и предложил отправить спортсменов на фронт.

В РФ предлагают отправлять футболистов на войну

Первый заместитель главы комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев указал на одну из главных проблем национальной безопасности государства. Этой проблемой оказались российские футболисты.

Журавлев заявил, что спортсмены обязаны перечислять свою зарплату российским военнослужащим, которые, по мнению депутата, отстаивают интересы у страны на фронте. Политик недоволен тем, что футболисты не стремятся помогать армии.

Депутат также назвал российских спортсменов "по сути изменниками" из-за того, что они слишком редко говорят о поддержке войны в Украине.

Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не помню. Где футболисты, которые горячо приветствовали спецоперацию и, больше — не бежали из России, а, наоборот, записались на фронт добровольцем, — задал вопрос Алексей Журавлев. Поделиться

Российские и белорусские лыжники не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Высший совет правления FIS принял соответствующее решение на заседании 25 октября. Устранение будет действовать на неопределенный срок - "до дальнейших распоряжений".

Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений, говорится в отчете по итогам заседания. Поделиться

Своим решением руководство FIS утвердило позицию, согласованную на саммите в швейцарском Цюрихе в конце сентября.