У РФ футболістів збірної звинуватили у держзраді. Їх пропонують відправити на фронт

Депутат Державної Думи РФ Журавльов розкритикував футболістів місцевої національної команди. Він звинуватив їх у зраді та запропонував відправити спортсменів на фронт.

У РФ пропонують відправляти футболістів на війну

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Олексій Журавльов вказав на одну з головних проблем національної безпеки держави. Цією проблемою виявились російські футболісти.

Журавльов заявив, що спортсмени зобов'язані переказувати свою зарплату російським військовослужбовцям, які, на думку депутата, відстоюють інтереси у країни на фронті. Політик незадоволений тим, що футболісти не прагнуть допомагати армії.

Депутат також назвав російських спортсменів "по суті зрадниками" через те, що вони надто рідко говорять про підтримку війни в Україні.

Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пам'ятаю. Де футболісти, які гаряче вітали спецоперацію і, ба більше — не втекли з Росії, а, навпаки, записалися на фронт" добровольцем, — поставив питання Олексій Журавльов. Поширити

Російські та білоруські лижники не братимуть участі у міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів перед стартом сезону 2023/24.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Найвища рада правління FIS ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 жовтня. Усунення залишатиметься чинним на невизначений термін – "до подальших розпоряджень".

Нинішня політика, яка забороняє участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у заходах FIS, залишатиметься у силі до подальших розпоряджень, – йдеться у звіті за підсумками засідання. Поширити

Своїм рішенням керівництво FIS затвердило позицію, погоджену на саміті у швейцарському Цюриху наприкінці вересня.