У РФ футболістів збірної звинуватили у держзраді. Їх пропонують відправити на фронт

Депутат Державної Думи РФ Журавльов розкритикував футболістів місцевої національної команди. Він звинуватив їх у зраді та запропонував відправити спортсменів на фронт.
У РФ пропонують відправляти футболістів на війну
Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Олексій Журавльов вказав на одну з головних проблем національної безпеки держави. Цією проблемою виявились російські футболісти.
Журавльов заявив, що спортсмени зобов'язані переказувати свою зарплату російським військовослужбовцям, які, на думку депутата, відстоюють інтереси у країни на фронті. Політик незадоволений тим, що футболісти не прагнуть допомагати армії.
Депутат також назвав російських спортсменів "по суті зрадниками" через те, що вони надто рідко говорять про підтримку війни в Україні.
Російські та білоруські лижники не братимуть участі у міжнародних змаганнях
Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів перед стартом сезону 2023/24.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Найвища рада правління FIS ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 жовтня. Усунення залишатиметься чинним на невизначений термін – "до подальших розпоряджень".
Своїм рішенням керівництво FIS затвердило позицію, погоджену на саміті у швейцарському Цюриху наприкінці вересня.
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