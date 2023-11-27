Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов
Категория
Спорт
Дата публикации

Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов

Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов
Читати українською
Источник:  UEFA

Главным рефери игры 29 ноября станет украинец Николай Балакин. В качестве лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым арбитром будет еще один украинец – Ярослав Козик.

Украинские футбольные судьи попали на Лигу чемпионов

Поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 между "Реал Сосьедадом" из испанского Сан-Себастьяна и австрийским "Зальцбургом" рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" состоится 29 ноября. Поединок примет стадион "Аноэта". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Главным рефери будет Балакин. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет еще один украинец – Ярослав Козик. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать польский арбитр Томаш Квятковски.

Украинские судьи не работали на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 1998/99. Тогда Василий Мельничук из Симферополя тоже отработал в Стране Басков, рассудив матч между "Атлетиком" из Бильбао и "Русенборгом" из норвежского Трондхейма. В настоящее время он работает наблюдателем арбитража УАФ.

Николай Балакин: что известно

Уроженец Киева, самый молодой представитель судейской династии. Отец Николая – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

На профессиональном уровне начал работать в 21 год. Путь от Второй до Премьер-лиги прошел за 5 лет (2010-2015 гг.). Арбитром ФИФА стал в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне провел 5 еврокубковых поединков (квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, два матча группового этапа Лиги Европы).

В общей сложности отсудил 12 поединков во всех турнирах в сезоне 2023/24. Статистика рефери – 57 желтых карточек, 2 изъятия, 7 пенальти.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Сборная Украины по футболу поднялась в мировом рейтинге ФИФА
Футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в Украине мужскую команду по футболу возглавила женщина-тренер.
Ия Андрущак
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Юношеская сборная Украины по футболу разгромила команду Словакии в отборе на Евро-2024
Юношеская сборная по футболу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.