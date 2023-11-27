Впервые за 25 лет. Украинский футбольный арбитр Балакин будет судить матч Лиги чемпионов

Главным рефери игры 29 ноября станет украинец Николай Балакин. В качестве лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым арбитром будет еще один украинец – Ярослав Козик.

Украинские футбольные судьи попали на Лигу чемпионов

Поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 между "Реал Сосьедадом" из испанского Сан-Себастьяна и австрийским "Зальцбургом" рассудит бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" состоится 29 ноября. Поединок примет стадион "Аноэта". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Главным рефери будет Балакин. В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром будет еще один украинец – Ярослав Козик. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать польский арбитр Томаш Квятковски.

Украинские судьи не работали на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 1998/99. Тогда Василий Мельничук из Симферополя тоже отработал в Стране Басков, рассудив матч между "Атлетиком" из Бильбао и "Русенборгом" из норвежского Трондхейма. В настоящее время он работает наблюдателем арбитража УАФ.

Николай Балакин: что известно

Уроженец Киева, самый молодой представитель судейской династии. Отец Николая – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

На профессиональном уровне начал работать в 21 год. Путь от Второй до Премьер-лиги прошел за 5 лет (2010-2015 гг.). Арбитром ФИФА стал в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне провел 5 еврокубковых поединков (квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, два матча группового этапа Лиги Европы).

В общей сложности отсудил 12 поединков во всех турнирах в сезоне 2023/24. Статистика рефери – 57 желтых карточек, 2 изъятия, 7 пенальти.