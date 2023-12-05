На Евро-2024 используют мяч с чипом – как это будет влиять на игру

На Евро-2024 будут играть "умным" мячом

Официальным мячом Евро-2024 станет Fussballliebe от компании adidas. В мяч встроят микрочип, который поможет арбитрам определять игру рукой.

Чипированные мячи adidas уже использовались на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Эта технология помогала арбитрам VAR сокращать время на определение офсайдов со средних 70 секунд до 25.

Как отмечает Sky News, на Евро-2024 микрочип не только будет работать в рамках системы VAR, но и будет идентифицировать каждое отдельное прикосновение к мячу, сокращая время, затраченное на просмотр инцидентов с игрой рукой и пенальти.

Микрочип будет действовать вместе с технологией отслеживания конечностей, позволяющей в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда попал мяч. Микрочип будет регистрировать до 500 движений в секунду.

Что известно о Евро-2024

Евро-2024 будет проходить в 10 городах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Определился 21 участник турнира, три последние путевки разыграют весной 2024 года, среди претендентов на квалификацию — и сборная Украины.

Для того чтобы пройти на турнир, Украина должна в плей-офф квалификации весной 2024 сначала обыграть Боснию и Герцеговину, а затем — победителя противостояния Израиль — Исландия.

В случае выхода на Евро Украина сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.