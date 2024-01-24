Глава УЕФА Александер Чеферин уже не впервые делает контроверсионные заявления на счет Украины. Теперь он опасается безопасности на Евро-2024 в случае выхода на турнир сборной Украины или Израиля.

Чеферин заботится о безопасности, если на Евро-2024 пройдут Украина или Израиль

В интервью The Telegraph Чеферин рассказал, Украина или Израиль на Евро-2024 могут добавить дополнительное измерение угрозы безопасности.

Он сказал, что Германия «хорошие организаторы», добавив:

В эти безумные времена, когда, геополитически, мир сходит с ума, наибольшее беспокойство вызывает безопасность. Поделиться

Чеферин рассказал, что уже дважды встречался с министром внутренних дел Германии. Они снова встретятся в свете того, что он назвал "полностью агрессивной геополитической ситуацией", о чем, как он предупреждал, также следует беспокоиться Олимпийским играм этим летом.

Я боюсь не только стадионов. Потому что стадионы, я уверен, будут защищены должным образом. Но болельщики будут во всех городах и селениях. Давайте будем оптимистами. Я все еще думаю, что все будет хорошо при поддержке немецких властей, которые очень настроены помочь нам, — добавил он. Поделиться

Евро-2024 с футбола

Чемпионат начнётся в Германии 14 июня 2024 года. Основную часть квалификации преодолели 20 команд.

Украина заняла третье место в квалификации на Евро-2024 в группе с участием Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Однако у нее будет шанс на выход на чемпионат через плей-офф, где сборной нужно пройти двух соперников в "Пути В".

21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. В финале потенциальным соперником "сине-желтых" будет Израиль или Исландия.

Победитель "Пути В" сыграет на Евро-2024 в группе Е, куда уже попали Бельгия, Румыния и Словакия.