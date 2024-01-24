Глава УЕФА Александер Чеферин уже не впервые делает контроверсионные заявления на счет Украины. Теперь он опасается безопасности на Евро-2024 в случае выхода на турнир сборной Украины или Израиля.
Чеферин заботится о безопасности, если на Евро-2024 пройдут Украина или Израиль
В интервью The Telegraph Чеферин рассказал, Украина или Израиль на Евро-2024 могут добавить дополнительное измерение угрозы безопасности.
Он сказал, что Германия «хорошие организаторы», добавив:
Чеферин рассказал, что уже дважды встречался с министром внутренних дел Германии. Они снова встретятся в свете того, что он назвал "полностью агрессивной геополитической ситуацией", о чем, как он предупреждал, также следует беспокоиться Олимпийским играм этим летом.
Евро-2024 с футбола
Чемпионат начнётся в Германии 14 июня 2024 года. Основную часть квалификации преодолели 20 команд.
Украина заняла третье место в квалификации на Евро-2024 в группе с участием Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.
Однако у нее будет шанс на выход на чемпионат через плей-офф, где сборной нужно пройти двух соперников в "Пути В".
21 марта Украина сыграет против Боснии и Герцеговины. В финале потенциальным соперником "сине-желтых" будет Израиль или Исландия.
Победитель "Пути В" сыграет на Евро-2024 в группе Е, куда уже попали Бельгия, Румыния и Словакия.
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