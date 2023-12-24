Отбор на Евро-2024. Украина определила места проведения матчей плей-офф

Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций украинская сборная сыграет в Боснии и Герцеговине, в случае победы финальный матч состоится в Польше.
Путь Украины на Евро-2024
Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени).
В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.
Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль — Исландия.
Напомним, что футбольная сборная Украины проводит домашние матчи в Польше из-за вторжения РФ.
Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.
В рамках группового этапа Евро-2024 победитель плей-офф Лиги наций (Путь В) сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).
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