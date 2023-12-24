Отбор на Евро-2024. Украина определила места проведения матчей плей-офф

Полуфинальный матч плей-офф Лиги наций украинская сборная сыграет в Боснии и Герцеговине, в случае победы финальный матч состоится в Польше.

Путь Украины на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени).

В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.

Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль — Исландия.

Напомним, что футбольная сборная Украины проводит домашние матчи в Польше из-за вторжения РФ.

К сожалению, из-за войны войны с РФ международные футбольные матчи на территории Украины организовывать нельзя. Поэтому президиум УАФ после консультаций с тренерским штабом остановил свой выбор на польском Вроцлаве. На наше решение среди других факторов повлиял опыт организации в этом городе поединка отбора Евро-2024 Украина-Англия, который состоялся 9 сентября 2023 года. Заполненные трибуны 45-тысячного стадиона эмоционально поддерживали сборную Украины, сыгравшую с лидером группы вничью - 1:1. Надеюсь, и в марте следующего года сборная Украины получит во Вроцлаве результат, который всех удовлетворит, — сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко. Поделиться

Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

В рамках группового этапа Евро-2024 победитель плей-офф Лиги наций (Путь В) сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).