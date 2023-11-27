Плей-офф отбора на Евро-2024. Капитан сборной Украины оценил шансы обыграть боснийцев

В марте 2024 года сборная Украины по футболу сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу. Капитан украинской сборной Тарас Степаненко оценил шансы "сине-желтых".
Степаненко прокомментировал матч с Боснией на Евро-2024
Футболист отмечает, что у Украины очень хорошая команда. Многие ребята сейчас играют в Европе в очень хороших командах.
Степаненко убежден, что украинцы могут играть на высоком уровне и доминировать на поле, но это будет работа, дисциплина, концентрация.
Плей-офф отбора на Евро-2024
Напомним, что 21 марта 2024 года Украина сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины.
В случае победы, в финале плей-офф отбора на Евро-2024 украинцы сыграют против победителя пары Израиль – Исландия.
Финальный поединок плей-офф состоится 26 марта 2024 года.
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