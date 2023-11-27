Плей-офф отбора на Евро-2024. Капитан сборной Украины оценил шансы обыграть боснийцев

В марте 2024 года сборная Украины по футболу сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу. Капитан украинской сборной Тарас Степаненко оценил шансы "сине-желтых".

Степаненко прокомментировал матч с Боснией на Евро-2024

Сейчас у всех команд есть хорошие футболисты, все умеют играть. Я радовался, когда Шотландия и Уэльс попались. Мне говорили, что Шотландия сильнее Уэльса - в результате Уэльса не прошли. Конечно, можем говорить, что и моменты были, и судья. Но ведь мы не забили и не прошли на чемпионат мира. Поэтому нужно хорошо готовиться. Очень хочется, чтобы все были в форме, здоровы, были на ходу в своих чемпионатах, чтобы к игре подошли в очень хорошей форме. Очень на это надеюсь. Поделиться

Футболист отмечает, что у Украины очень хорошая команда. Многие ребята сейчас играют в Европе в очень хороших командах.

Они, я думаю, ментально должны уже привыкнуть к тому, что когда ты выходишь в роли фаворита – это больше ментальная нагрузка. Но у нас для этого есть качества в команде, и мы можем этим пользоваться. Это не значит, что если ты фаворит, ты вышел, перед тобой сняли шляпу и провели в финал. Поделиться

Степаненко убежден, что украинцы могут играть на высоком уровне и доминировать на поле, но это будет работа, дисциплина, концентрация.

А потом уже на этом индивидуальное мастерство ребят, играющих впереди – и все будет хорошо. Поделиться

Плей-офф отбора на Евро-2024

Напомним, что 21 марта 2024 года Украина сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины.

В случае победы, в финале плей-офф отбора на Евро-2024 украинцы сыграют против победителя пары Израиль – Исландия.

Финальный поединок плей-офф состоится 26 марта 2024 года.