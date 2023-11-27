Плей-офф відбору на Євро-2024. Капітан збірної України оцінив шанси обіграти боснійців

У березні 2024 року збірна України з футболу зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу. Капітан української збірної Тарас Степаненко оцінив шанси “синьо-жовтих”.

Степаненко прокоментував матч з Боснією на Євро-2024

Зараз у всіх команд є хороші футболісти, всі вміють грати. Я радів, коли Шотландія і Уельс попалися. Мені говорили, що Шотландія сильніша за Вельс - в результаті Вельс не пройшли. Звичайно, можемо говорити, що і моменти були, і суддя. Але ж ми не забили і не пройшли на чемпіонат світу. \Тому потрібно добре готуватися. Дуже хочеться, щоб всі були у формі, здорові, були на ходу в своїх чемпіонатах, щоб до гри підійшли в дуже хорошій формі. Дуже на це сподіваюся. Поширити

Футболіст зазначає, що в України дуже хороша команда. Багато хлопців зараз грають в Європі в дуже хороших командах.

Вони, я думаю, ментально повинні вже звикнути до того, що коли ти виходиш в ролі фаворита - це більше ментальне навантаження. Але у нас для цього є якості в команді і ми можемо цим користуватися. Це не означає, що якщо ти фаворит, ти вийшов, перед тобою зняли капелюх і провели у фінал. Поширити

Степаненко переконаний, що українці можуть грати на високому рівні та домінувати на полі, але це буде роботу, дисципліну, концентрацію.

А потім вже на цьому індивідуальна майстерність хлопців, які грають попереду - і все буде добре. Поширити

Плей-офф відбору на Євро-2024

Нагадаємо, що 21 березня 2024 року України зіграє на виїзді проти Боснії і Герцеговини.

У разі перемоги, у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 українці зіграють проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Фінальний поєдинок плей-офф відбудеться 26 березня 2024 року.