Плей-офф відбору на Євро-2024. Капітан збірної України оцінив шанси обіграти боснійців

У березні 2024 року збірна України з футболу зіграє проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу. Капітан української збірної Тарас Степаненко оцінив шанси “синьо-жовтих”.
Степаненко прокоментував матч з Боснією на Євро-2024
Футболіст зазначає, що в України дуже хороша команда. Багато хлопців зараз грають в Європі в дуже хороших командах.
Степаненко переконаний, що українці можуть грати на високому рівні та домінувати на полі, але це буде роботу, дисципліну, концентрацію.
Плей-офф відбору на Євро-2024
Нагадаємо, що 21 березня 2024 року України зіграє на виїзді проти Боснії і Герцеговини.
У разі перемоги, у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 українці зіграють проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.
Фінальний поєдинок плей-офф відбудеться 26 березня 2024 року.
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