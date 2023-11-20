Україна зіграла внічию з Італією та не пройшла на Євро-2024

20 листопада Україна зіграла останній матч у відборі на Євро-2024. Гра проти італійців закінчилася рахунком 0:0.
Результат матчу Україна-Італія
Матч пройшов у німецькому Леверкузені на стадіоні «БайАрена». Він мав визначити, хто опиниться на другій сходинці групи С та потрапить на чемпіонат Європи.
Італію влаштовувала нічия, тоді як Україні потрібна була лише перемога.
УАФ повідомляє, що на 5-й хвилині Циганков здалеку пробив у площину, а невдовзі К’єза пробачив українців після скидки Дзаньйоло в штрафному.
Потім синьо-жовті провели кілька атак, але без завершення. Далі виручили воротарі обох команд — після ударів Судакова й Барелли відповідно.
На початку другого тайму Італія продовжувала контролювати гру. На 65-й хвилині після вкидання Коноплі з ауту м’яч дійшов до Мудрика, але той не переграв Доннарумму.
Турнірна таблиця групи С
Англія — 20 очок (8 матчів), 22:4
Італія — 14 (8), 16:9
Україна — 14 (8), 11:8
Північна Македонія — 8 (8), 10:20
Мальта — 0 (8), 2:20
Україна ще може пройти на Євро-2024, оскільки зіграє у відбірковому плей-оф. Жеребкування відбудеться 23 листопада, після чого Україна отримає суперників.
Серед потенційних суперників у півфіналі плей-оф (21 березня) — команди Уельсу або Польщі (у шляху Ліги А), Ізраїлю та Боснії і Герцеговини (у шляху В).
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