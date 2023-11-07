"Шахтар" переміг "Барселону". Є шанс на плей-оф Ліги чемпіонів

Перша перемога "Шахтаря" над "Барселоною" за 15 років сталася сьогодні, 7 листопада.

“Шахтар” виграв матч у “Барселони”

ФК "Шахтар" здобув другу перемогу в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. "Гірники" у номінально домашньому матчі в Гамбурзі 7 листопада обіграли "Барселону" – 1:0.

"Шахтар" розпочав євросезон з поразки від "Порту" (1:3) та вольової перемоги над "Антверпеном" (3:2). А у першій грі з "Барселоною" на виїзді донеччани поступились з рахунком 1:2

Натомість "Барселона" виграла усі три матчі першого кола, очоливши турнірну таблицю групи Н. Навіть нічия у другій грі з "Шахтарем" гарантувала каталонцям перший за три роки вихід у плей-оф ЛЧ.

Перший небезпечний момент "гірники" створили на 16-й хвилині: Микола Матвієнко отримав закидання у штрафний майданчик з глибини, але з гострого кута пробив у коліно воротарю каталонців Марку-Андре тер Штегену.

В кінці першого тайму "Шахтар" вийшов уперед: Георгій Судаков виконав діагональну передачу на Георгія Гочолейшвілі, той подав з правого флангу у штрафний, а Данило Сікан виграв верхову дуель із захисниками "Барселони" та відправив м'яч у ворота.

На початку другого тайму удари Сікана та Гочолейшвілі парирував тер Штеген. "Барселона" відповіла небезпечними спробами у виконанні Рафіньї та Феррана Торреса.

На 87-й хвилині Невертон забив другий гол "Шахтаря", однак лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд у бразильця.

У кінці матчу "синьо-гранатові" влаштували натиск на ворота "Шахтаря", проте українська команда зберегла переможний рахунок – 1:0.

Каталонці перевершили "гірників" за кількістю ударів – 14:9, однак донеччани мали суттєву перевагу за ударами в площину – 4:1.

Наступний матч "Шахтар" зіграє проти "Антверпена". Номінально домашня зустріч для "гірників" відбудеться 28 листопада, після паузи на матчі збірних.

Маріно Пушич став головним тренером "Шахтаря"

52-річний боснійський тренер раніше працював на посаді помічника головного тренера в нідерландському "Фейєнорд".

На посаді головного тренера він у сезоні 2018/19 він працював у нідерландському "Твенте". Саме під його керівництвом команда виграла другий дивізіон у Нідерландах.

Пресслужба "Шахтаря" повідомила, що як гравець Пушич є вихованцем ФК «Вележ» (Мостар).

Він виступав за нідерландські «Де Графсхап» (1989–1990, 1992–1993) та «Гоу Ехед Іглз» (1990), сербську «Црвену Звезду» (1990–1991), боснійський «Вележ» (1991–1992), «Реден» (1993–1994), німецький «Кельн» (1994–1995), бельгійський «Ейпен» (1995–1996), нідерландські «Бабберіх» (1996–2000) та «Де Треферс» (2000–2001).