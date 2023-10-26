"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. Що про нього відомо

Новим головним тренером донецького "Шахтаря" офіційно став Маріно Пушич. Контракт з ним підписали до кінця сезону 2025/26.

Маріно Пушич став головним тренером "Шахтаря"

52-річний боснійський тренер раніше працював на посаді помічника головного тренера в нідерландському "Фейєнорд".

На посаді головного тренера він у сезоні 2018/19 він працював у нідерландському "Твенте". Саме під його керівництвом команда виграла другий дивізіон у Нідерландах.

Пресслужба "Шахтаря" повідомила, що як гравець Пушич є вихованцем ФК «Вележ» (Мостар).

Він виступав за нідерландські «Де Графсхап» (1989–1990, 1992–1993) та «Гоу Ехед Іглз» (1990), сербську «Црвену Звезду» (1990–1991), боснійський «Вележ» (1991–1992), «Реден» (1993–1994), німецький «Кельн» (1994–1995), бельгійський «Ейпен» (1995–1996), нідерландські «Бабберіх» (1996–2000) та «Де Треферс» (2000–2001).

🧡 Маріно Пушич – новий головний тренер «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо! 👏



Контракт з 52-річним наставником розрахований до завершення сезону-2025/26.



Дізнайтеся більше: https://t.co/zEQyV22XE4.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/9cJvscWDHk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 24, 2023

Що відомо про тренерів "Шахтаря"

Попереднім головним тренером клубу був нідерландець Патрік ван Леувен. У жовтні після 12 матчів на посаді його відправили у відставку.

За його відсутності обов'язки тренера тимчасово виконував спортивний директор Дарійо Срна. Під його керівництвом "Шахтар" зіграв проти ЛНЗ (Черкаси) з рахунком 3:0.

25 жовтня "гірники" у виїзному матчі зіграють проти Барселони в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.