"Шахтар" офіційно отримав нового керманича
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"Шахтар" офіційно отримав нового керманича

Даріо Срна
Джерело:  ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" призначив Даріо Срну виконувачем обов'язків головного тренера команди.

"Шахтар" офіційно отримав нового керманича

"Шахтар" бажає Даріо успіхів та перемог на новій посаді", – йдеться в дописі "помаранчево-чорних".

Біля керма донецького клубу 41-річний хорват замінив раніше звільненого нідерландського фахівця Патріка ван Леувена.

Зазначимо, що Срна досі не мав досвіду роботи головним тренером. Після завершення ігрової кар'єри він працював у донецькому клубі лише функціонером – директором з футболу та спортивним директором.

Хто такий Даріо Срна

Даріо – легенда "Шахтаря", за який виступав від 2003-го до 2018 року. За цей час хорват зіграв 536 матчів у футболці "гірників" (рекорд клубу), відзначившись 49 голами та 121 асистом.

У ролі гравця Даріо здобув з "помаранчево-чорними" 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

Наразі "Шахтар" посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 18 очок після дев'яти зіграних матчів. У груповому етапі Ліги чемпіонів "гірники" провели два поєдинки: поступилися португальському "Порту" (1:3) та перемогли бельгійський "Антверпен" (3:2).

Наступний матч донеччани проведуть 21 жовтня проти ЛНЗ в рамках 11-го туру УПЛ. Після цього "Шахтар" 25 жовтня в Іспанії зіграє з "Барселоною" у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

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