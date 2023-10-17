"Шахтер" официально получил нового тренера
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"Шахтер" официально получил нового тренера

Дарио Срна
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Источник:  ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" назначил Дарио Срну исполняющим обязанности главного тренера команды.

"Шахтер" официально получил нового вождя

"Шахтер" желает Дарио успехов и побед на новой должности", – говорится в сообщении "оранжево-черных".

У руля донецкого клуба 41-летний хорват заменил ранее уволенного нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

Отметим, что Срна до сих пор не имел опыта работы главным тренером. После завершения игровой карьеры он работал в донецком клубе только функционером – директором по футболу и спортивным директором.

Кто такой Дарио Срна

Дарио – легенда "Шахтера", за который выступал с 2003 по 2018 год. За это время хорват сыграл 536 матчей в футболке "горняков" (рекорд клуба), отличившись 49 голами и 121 ассистом.

В роли игрока Дарио получил с "оранжево-черными" 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

"Шахтер" занимает третье место в чемпионате Украины, имея 18 очков после девяти сыгранных матчей. В групповом этапе Лиги чемпионов "горняки" провели два поединка: уступили португальскому "Порту" (1:3) и победили бельгийский "Антверпен" (3:2).

Следующий матч дончане проведут 21 октября против ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ. После этого "Шахтер" 25 октября в Испании сыграет с "Барселоной" в 3 туре группового раунда Лиги чемпионов.

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