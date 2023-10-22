"Шахтар" здобув розгромну перемогу в дебютному матчі під керівництвом Срни
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"Шахтар" здобув розгромну перемогу в дебютному матчі під керівництвом Срни

Шахтар
Джерело:  ONLINE.UA

"Шахтар" розбив ЛНЗ у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 3:0.

"Шахтар" здобув розгромну перемогу в дебютному матчі під керівництвом Срни

У першому таймі донецький клуб забив один м'яч у ворота новачка елітного дивізіону. Автором результатичного удару на 19-й хвилині зустрічі став Данило Сікан.

У другій половині поєдинку "помаранчево-чорним" вдалося розвинути свій успіх. Дублем відзначився венесуельський нападник Кевін Келсі, який вразив сітку воріт черкаської команди на 83-й і 90-й хвилинах.

Огляд матчу

Таким чином, "гірники" здобули переконливу перемогу в дебютному матчі під керівництвом Даріо Срни, який на початку тижня став виконувачем обов'язків головного тренера команди після звільнення Патріка ван Леувена.

"Шахтар" (21 бал) піднявся на друге місце в УПЛ та відстає від "Кривбаса", який лідирує у чемпіонаті, на два очки. Також у донеччан є один матч у запасі. ЛНЗ (9 пунктів) посідає 14-ту позицію.

Наступний свій поєдинок підопічні Срни зіграють у середу, 25 жовтня, в Іспанії проти "Барселони" в рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

У 12-му турі УПЛ матч "гірників" з "Чорноморцем" було перенесено, а ЛНЗ 29 жовтня прийматиме "Оболонь".

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