За втечу до Росії. ФК "Шахтар" офіційно розірвав контракт із Роспутьком

“Шахтар” розірвав контракт із Роспутьком

Менеджмент донецького "Шахтаря" вирішив розірвати контракт із півзахисником юнацької команди Олександром Роспутьком, який утік із аеропорту перед поверненням із виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Гірники" зробили офіційну заяву щодо майбутнього скандального вихованця. Чемпіон України припинив трудові відносини з 19-річним футболістом.

У зв'язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом "Шахтар" розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком, – ідеться в короткому повідомленні клубу. Поширити

Угода хавбека з "Шахтарем" була чинна до літа 2024 року. Однією з версій зникнення Роспутька називали розбіжності щодо продовження співпраці з рідним клубом. "Гірники" надіслали юніору офіційний лист із вимогою повернутися в табір команди, але за три тижні той так і не з'явився на тренуваннях.

Втеча Роспутька до Росії

4 жовтня Олександр Роспутько взяв участь у у матчі Антверпен U-19 – Шахтар U-19, вийшовши у стартовому складі та відігравши усі 90 хвилин. Тоді юнаки з Шахтаря здобули перемогу над Антверпеном із рахунком 2:1.

А потім зник у бельгійському аеропорту, коли команда U-19 збиралася летіти до Варшави, а звідти – повернутися до України.

Уродженець окупованої Горлівки, найімовірніше, транзитом через Стамбул полетів до Росії. Там на нього нібито чекали в санкт-петербурзькій "Звєздє".

Пізніше батько футболіста російським пропагандистам заявив, що його син хоче отримати російське громадянство.