За бегство в Россию. ФК "Шахтер" официально расторг контракт с Распутько

"Шахтер" расторг контракт с Распутько

Менеджмент донецкого "Шахтера" решил расторгнуть контракт с полузащитником юношеской команды Александром Распутько, который сбежал из аэропорта перед возвращением из выездного поединка Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Горняки" сделали официальное заявление по поводу будущего скандального питомца. Чемпион Украины прекратил трудовые отношения с 19-летним футболистом.

В связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Распутько, – говорится в коротком сообщении клуба. Поделиться

Соглашение хавбека с "Шахтером" было действующим до лета 2024 года. Одной из версий исчезновения Распутько называли разногласия по продолжению сотрудничества с родным клубом. "Горняки" направили юниору официальное письмо с требованием вернуться в лагерь команды, но через три недели тот так и не появился на тренировках.

Бегство Распутько в Россию

4 октября Александр Распутько принял участие в матче Антверпен U-19 – Шахтер U-19, выйдя в стартовом составе и отыграв все 90 минут. Тогда юноши из Шахтера одержали победу над Антверпеном со счетом 2:1.

А потом скрылся в бельгийском аэропорту, когда команда U-19 собиралась лететь в Варшаву, а оттуда – вернуться в Украину.

Уроженец оккупированной Горловки, вероятнее всего, транзитом через Стамбул улетел в Россию. Там его якобы ждали в санкт-петербургской "Звезде".

Позже отец футболиста российским пропагандистам заявил, что его сын хочет получить российское гражданство.