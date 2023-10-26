"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера. Что о нем известно

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" официально стал Марино Пушич. Контракт с ним был подписан до конца сезона 2025/26.
Марино Пушич стал главным тренером "Шахтера"
52-летний боснийский тренер ранее работал в должности помощника главного тренера в нидерландском "Фейеноорде".
В должности главного тренера он в сезоне 2018/19 работал в нидерландском "Твенте". Именно под его руководством команда выиграла второй дивизион в Нидерландах.
Прессслужба "Шахтера" сообщила, что как игрок Пушич является питомцем ФК «Вележ» (Мостар).
Он выступал за нидерландские «Де Графсхап» (1989–1990, 1992–1993) и «Гоу Эхед Иглз» (1990), сербскую «Црвену Звезду» (1990–1991), боснийский «Вележ» (1991–1991). »(1993–1994), немецкий «Кельн» (1994–1995), бельгийский «Эйпен» (1995–1996), нидерландские «Бабберих» (1996–2000) и «Де Треферс» (2000–2001).
Что известно о тренерах "Шахтера"
Предыдущим главным тренером клуба был нидерландец Патрик ван Леувен. В октябре после 12 матчей в должности его отправили в отставку.
В его отсутствие обязанности тренера временно исполнял спортивный директор Дарио Срна. Под его руководством "Шахтер" сыграл против ЛНС (Черкассы) со счетом 3:0.
25 октября "горняки" в выездном матче сыграют против Барселоны в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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