"Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера. Что о нем известно

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" официально стал Марино Пушич. Контракт с ним был подписан до конца сезона 2025/26.

Марино Пушич стал главным тренером "Шахтера"

52-летний боснийский тренер ранее работал в должности помощника главного тренера в нидерландском "Фейеноорде".

В должности главного тренера он в сезоне 2018/19 работал в нидерландском "Твенте". Именно под его руководством команда выиграла второй дивизион в Нидерландах.

Прессслужба "Шахтера" сообщила, что как игрок Пушич является питомцем ФК «Вележ» (Мостар).

Он выступал за нидерландские «Де Графсхап» (1989–1990, 1992–1993) и «Гоу Эхед Иглз» (1990), сербскую «Црвену Звезду» (1990–1991), боснийский «Вележ» (1991–1991). »(1993–1994), немецкий «Кельн» (1994–1995), бельгийский «Эйпен» (1995–1996), нидерландские «Бабберих» (1996–2000) и «Де Треферс» (2000–2001).

🧡 Маріно Пушич – новий головний тренер «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо! 👏



Контракт з 52-річним наставником розрахований до завершення сезону-2025/26.



Дізнайтеся більше: https://t.co/zEQyV22XE4.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/9cJvscWDHk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 24, 2023

Что известно о тренерах "Шахтера"

Предыдущим главным тренером клуба был нидерландец Патрик ван Леувен. В октябре после 12 матчей в должности его отправили в отставку.

В его отсутствие обязанности тренера временно исполнял спортивный директор Дарио Срна. Под его руководством "Шахтер" сыграл против ЛНС (Черкассы) со счетом 3:0.

25 октября "горняки" в выездном матче сыграют против Барселоны в рамках группового этапа Лиги чемпионов.