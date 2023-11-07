"Шахтер" победил "Барселону". Есть шанс на плей-офф Лиги чемпионов

Первая победа "Шахтера" над "Барселоной" за 15 лет произошла сегодня, 7 ноября.

"Шахтер" выиграл матч у "Барселоны"

ФК "Шахтер" одержал вторую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. "Горняки" в номинально домашнем матче в Гамбурге 7 ноября обыграли "Барселону" - 1:0.

"Шахтер" начал евросезон с поражения от "Порту" (1:3) и волевой победы над "Антверпеном" (3:2). А в первой игре с "Барселоной" на выезде дончане уступили со счетом 1:2

"Барселона" выиграла все три матча первого круга, возглавив турнирную таблицу группы Н. Даже ничья во второй игре с "Шахтером" гарантировала каталонцам первый за три года выход в плей-офф ЛЧ.

Первый опасный момент "горняки" создали на 16-й минуте: Николай Матвиенко получил заброс в штрафную с глубины, но с острого угла пробил в колено вратарю каталонцев Марку-Андре тер Штегену.

В конце первого тайма "Шахтер" вышел вперед: Георгий Судаков выполнил диагональную передачу на Георгия Гочолейшвили, тот подал с правого фланга в штрафную, а Даниил Сикан выиграл верховую дуэль с защитниками "Барселоны" и отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма удары Сикана и Гочолейшвили парировал тер Штеген. "Барселона" ответила на опасные попытки в исполнении Рафиньи и Феррана Торреса.

На 87-й минуте Невертон забил второй гол "Шахтера", однако лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд у бразильца.

В конце матча "сине-гранатовые" устроили напор на ворота "Шахтера", однако украинская команда сохранила победный счет - 1:0.

Каталонцы превзошли "горняков" по количеству ударов - 14:9, однако дончане имели существенное преимущество по ударам в плоскость - 4:1.

Следующий матч "Шахтер" сыграет против "Антверпена". Номинально домашняя встреча для "горняков" состоится 28 ноября, после паузы на матчи сборных.

Марино Пушич стал главным тренером "Шахтера"

52-летний боснийский тренер ранее работал в должности помощника главного тренера в нидерландском "Фейеноорде".

В должности главного тренера он в сезоне 2018/19 работал в нидерландском "Твенте". Именно под его руководством команда выиграла второй дивизион в Нидерландах.

Прессслужба "Шахтера" сообщила, что как игрок Пушич является питомцем ФК «Вележ» (Мостар).

Он выступал за нидерландские «Де Графсхап» (1989–1990, 1992–1993) и «Гоу Эхед Иглз» (1990), сербскую «Црвену Звезду» (1990–1991), боснийский «Вележ» (1991–1991). »(1993–1994), немецкий «Кельн» (1994–1995), бельгийский «Эйпен» (1995–1996), нидерландские «Бабберих» (1996–2000) и «Де Треферс» (2000–2001).