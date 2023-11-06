Шахтер–Барселона. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

7 ноября в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" примет испанскую "Барселону" в Германии.

Что известно о матче Шахтер-Барселона

7 ноября в 19:45 по киевскому времени на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге "Шахтер" будет принимать "Барселону".

В Украине матч можно посмотреть в прямом эфире за подпиской на медиасервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

Напомним, что в первых двух турах "Шахтер" проиграл "Порту" (1:3) и обыграл "Антверпен" (3:2).

"Барселона" набрала шесть очков, победив и "Антверпен" (5:0) и "Порту" (1:0).

В ходе встречи в третьем туре "Барселона" обыграла "Шахтер" со счетом 2:1 в Испании.

Состав Шахтера на матч против Барселоны

Состав первой команды "Шахтера" на матч Лиги чемпионов 7 ноября:

Вратари: Рудько, Пузанков, Потрошитель

Защитники: Бондарь, Лемкин, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Чигринский, Ракицкий

Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Криськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси

Напомним, что 3 ноября "Шахтер" в центральном поединке чемпионата Украины обыграл своего соперника "Динамо" (1:0).